Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 29.5.2024 Korson valmiusaseman kilpailutuksen aloittaminen

Korson valmiusaseman kilpailutuksen aloittaminen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointiohjelmaan sisältyy neljän pelastuslaitoksen valmiusaseman rakentaminen. Hankkeiden toteutus on aikataulutettu investointisuunnitelmaan vuosille 2023–2026.

Ensimmäinen valmiusasema on rakenteilla Tikkurilaan ja se otetaan käyttöön todennäköisesti lokakuun alussa. Toisena valmiusasemana oli tarkoitus rakentaa Hakunilan valmiusasema, joka sai rakennusluvan maaliskuussa 2024. Ruunikkokujan tielinjaus on kuitenkin liian jyrkkä rakentamisessa tarvittavien raskaille työkoneille ja elementtien kuljettamiseen. Lisäksi se voisi olla talviolosuhteissa haasteellinen hälytysajoneuvoille. Vantaan kaupunki suunnittelee tielinjauksen loiventamista 6 m louhinnalla. Samalla pitää kuitenkin siirtää vesi- ja kaukolämpöputkia, mikä hidastaa louhinnan toteutusta arviolta vuodella.

Pelastuslautakunnalle esitetään, että Hakunilan sijaan toisena valmiusasemana toteutetaan Korson valmiusasema osoitteeseen Urpiaisentie 36.

Korson valmiusaseman käyttöönotto edellyttää 12 palomiehen viran perustamista ja työtekijöiden rekrytointia. Tämä ajoittuu vuoden 2025 loppupuolelle tai vuoden 2026 alkuun.

Sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustukset vuodelle 2025

Osa Keski- Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnista toimii omistamissaan kiinteistöissä. Kiinteistöiden perusparannus- ja korjaustoimenpiteet vaativat näiltä sopimuspalokunnilta merkittäviä taloudellisia panostuksia. Koska osa sopimuspalokuntien tiloista on varattu sopimuksen mukaisten pelastustoimen palveluiden tuottamiseen, pelastuslaitos katsoo tarpeelliseksi tukea näiden sopimuspalokuntien perusparannus- ja korjaustoimenpiteitä. Pelastuslautakunnan myöntämä avustus voi olla enintään 50 %. Määräaikaan 5.5. mennessä kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustushakemukset toimittivat: Asolan VPK, Rajakylän VPK, Rekolan VPK ja Sottungsby FBK.

Pelastuslautakunnalle esitetään myönnettäväksi vuodelle 2025 sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustusta 49 500 euroa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien ilotuliterajoituksia ihmisten ja eläinten hyväksi

Aluevaltuuston kokouksessa 11.9.2023 jätettiin valtuustoaloite "Ilotuliterajoituksia ihmisten ja eläinten hyväksi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 33 aluevaltuutettua.

Aluehallitus päätti 26.9.2023 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi

ja lähettää sen edelleen pelastusjohtajan valmisteltavaksi.

Aloitteessa pyydetään pelastustoimea tutkimaan mahdollisuutta rajoittaa ilotulitteiden ampumista, joko kokonaan tai keskittäen ilotulitustoiminta muutamaan paikkaan Vantaalla ja Keravalla.

Pelastuslaitos vastaa: Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92 §:n mukaisesti pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia määräyksiä. Pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.

Voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista ilotulittamisen rajoittamista pelkällä aloitteessa todetuilla ihmisten, luonnon ja eläinten häiriöillä. Pelastusviranomaisen toimivalta rajoitustoimiin on ainoastaan, jos tosiasiallisesti ilotulittamisen on mahdollista aiheuttaa erityistä vaaraa. Tällaisiksi alueiksi on muualla Suomessa määritelty mm. Vanhan Rauman ja Vanhan Porvoon alueet kaupunkipalovaaran vuoksi sekä tiheiden ihmismassojen alueet Helsingissä. Lainsäädännössä ei ole pelastusviranomaisella valtuuksia antaa ilotulitteiden käytölle yleistä kieltoa.

Erityistä vaaraa ilotulitteista on todettu aiheutuvan Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan Tikkurila Oyj maalitehtaan välittömässä läheisyydessä, jossa on rajoitettu alueellisesti ilotulitusta. Kieltopäätös on voimassa toistaiseksi.

Valtuustoaloitteessa esitetty laajempi rajoitus ilotulituksille on mahdollista vain jos lainsäädäntöä (Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92 §) muutetaan eduskunnassa.

Pelastuslautakunnalle esitetään annettavaksi aloitteeseen edellä oleva vastaus ja että se

esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.