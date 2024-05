Pekka Lindiltä merkittävä taidelahjoitus Vaasan yliopistolle

Kyseessä on 84 suomalaistaiteilijan teosta, joista 20 on veistosta, loput akvarelleja ja öljyvärimaalauksia. Sopimukseen on kirjattu, että lahjoitettavien teosten kokonaisuus voi olla suurempikin. Lind on aiemmin deponoinut taidekokoelmat Pohjanmaan hyvinvointialueen uudelle sairaalalle sekä Vuorikodille Vaasassa.

Vanhimmat yliopistolle lahjoitettavat teokset ovat 1900 -luvun alusta, kuten Ville Vallgrenin ja Jussi Mäntysen veistokset, uusimmat Suomen tunnetuimmilta nykymaalareilta, kuten Mari Rantaselta. Joukossa on useita vaasalaistaiteilijoiden maalauksia eri vuosikymmeniltä, mikä lisää paikallishistoriallista kiinnostavuutta. Kokoelmassa on sekä esittävää että abstraktia taidetta. Teoksia sijoitetaan Ankkurin ja Tervahovin rakennusten käytäville, neuvottelutiloihin ja huoneisiin kesän ja syksyn aikana.

Pekka Lind hankki ensimmäisen teoksensa vain 14 -vuotiaana. Taiteesta muodostui tärkeä henkireikä työteliäällä urapolulla. Lukuisat taiteilijat, kuten Lauri Ahlgren, Nandor Mikola, Fritz Jacobsson ja Nina Terno ovat tulleet hyviksi ystäviksi Lindin kanssa. Taiteen ostamisessa olennaista on ollut kuulla, mitä taiteilija on itse ajatellut teosta luodessaan. Kahdenkeskiset keskustelut taiteesta ja elämästä ovat olleet tärkeä osa Lindin taiteen keräilyä.

– Olen iloinen, että Vaasan yliopisto voi sijoittaa uusien hienojen tilojensa viihtyvyyden lisäämiseksi taidetta. Yliopistolla on todella tärkeä rooli Vaasan kaupungin vireyden kannalta. Tiede ja taide yhdessä auttavat kaupunkia kehittymään entistä paremmaksi.

– Vaasan yliopisto on kiitollinen ja iloinen Pekka Lindin lahjoituksesta. Yliopiston peruskorjatut rakennukset ovat modernit ja tyylikkäät. Taiteen avulla kampus saa lämpöä ja kulttuurista syvyyttä, joka lisää opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä, rehtori Minna Martikainen sanoo.

Lisätietoja:

Pekka Lind, varatuomari, p. 040037733, pekka.lind@plind.fi

Elina Melgin, työelämäprofessori, Vaasan yliopisto, p. 0408211688, elinamel@uwasa.fi