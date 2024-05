SuPerin uusi puheenjohtaja valitaan tänään alkavassa liittokokouksessa – laaja työhyvinvointiselvitys julkaistaan huomenna

Joka neljäs vuosi järjestettävä liittokokous on SuPerin tärkein päättäjä. Liittokokouksessa linjataan liiton toiminta seuraavalle nelivuotiskaudelle ja valitaan puheenjohtajisto. Liittokokous alkaa keskiviikkona 29.5. klo 13.00 ja keskeytetään klo 17.00. Kokous jatkuu toisena päivänä 30.5. klo 9.00 alkaen ja päättyy klo 15.00.

Kolme ehdokasta uudeksi puheenjohtajaksi

Iisalmelainen Anne Heiskanen on lähihoitaja ja koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän työskentelee Live-säätiö Iisalmen kuntoutuspalveluissa. Hänen nykyiset luottamustoimensa SuPerissa ovat liiton varapuheenjohtajuus sekä työvaliokunnan ja liittohallituksen jäsenyys, ja lisäksi hän on pääluottamusmies ja ammattiosaston hallituksen jäsen.

Tuusulasta kotoisin oleva perushoitaja Päivi Inberg työskentelee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Hän on SuPerin edustajiston puheenjohtaja ja toimii myös pääluottamusmiehenä, SuPer-Opona, ammattiosaston hallituksen jäsenenä ja Super työttömyyskassan hallituksen jäsenenä. Lisäksi Inberg toimii STTK:n edustajiston varapuheenjohtajana.

Tamperelainen Harri Järvelin on perushoitaja ja työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella Taysin Munuaiskeskuksessa. Hän toimii pääluottamusmiehenä ja on SuPerin hallituksen varajäsen ja ammattiosaston sihteeri.

Lisätietoa ehdokkaista: www.superliitto.fi

SuPerin selvitys lähi- ja perushoitajien kokemasta työkuormasta julkaistaan 30.5.

SuPer kysyi jäseniltään, kokevatko he työnsä kuormittavana, kuinka hyvin he viihtyvät työssään ja mitä mieltä he ovat työn laadusta ja lähiesimiestyöstä. Yhteensä 8 896 vastauksen perusteella laadittu työhyvinvointiselvitys julkaistaan liittokokouksen toisena päivänä. Julkaisu on jatkoa vuosien 2016 ja 2020 selvityksille.

Selvityksen tehnyt asiantuntija Sari Ilonummi ja nykyinen puheenjohtaja Silja Paavola ovat haastateltavissa Messukeskuksessa.

Pressitila palvelee median edustajia liittokokouksen aikana

Puheenjohtajavalinnat toteutetaan todennäköisesti ensimmäisen kokouspäivän aikana. Uusi puheenjohtaja on haastateltavissa heti valinnan jälkeen. Median edustajat ovat tervetulleita Messukeskukseen pressitilaan molempina päivinä. Varsinaista kokousta ei voi seurata pressitilassa.