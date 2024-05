ABC Lohja laajentaa aukioloaan 3.6. – olit sitten aamuvirkku tai yökyöpeli, ABC palvelee sinua jatkossa 24 tuntia vuorokaudessa

Ykköstien varrella sijaitseva ABC Lohja on tunnettu pysähdys- ja asiointipaikka niin paikallisten kuin kauempaakin tulleiden matkalaisten joukossa. Liikenneaseman monipuoliset palvelut ovat 3.6. alkaen entistäkin paremmin saatavilla, kun ABC laajentaa aukioloaan, ollen jatkossa auki 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.

– Asiakkaat ovat toivoneet meiltä laajempia aukioloja – monet kun ovat tottuneet asioimaan esimerkiksi marketeissa vuorokauden ympäri. On erittäin hienoa saada nyt vastata näihin toiveisiin, kertoo Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n ABC ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen tyytyväisenä.

Kesä on liikenneasemalla erityisen vilkasta aikaa, kun kesälomalaiset mielellään pysähtyvät tauolle paikassa, jossa yhdellä pysähdyksellä hoituu sekä auton tankkaus tai lataus että nälän karkoituskin. Nälkäisille matkalaisille onkin luvassa herkullisia uutisia, kun uudistuneen salaattipöydän lisäksi ABC Lohjalla starttaa myös ABC pizzapöytäkonsepti.

– Pizzapöytä on tervetullut lisä jo ennestään monipuoliseen ruokatarjontaamme. Kesäkuun alusta alkaen asiakas voi valita nauttiiko hän perinteisen ABC noutopöydän-, Hesburgerin-,

A la carten- vai Pizzapöydän antimia. Meiltä löytyy taatusti mieluinen vaihtoehto jokaiselle ruokailijalle, sanoo ABC Lohjan liikennemyymäläpäällikkö Heini Niskanen iloisena.

ABC Lohja -liikekeskuksesta löytyvät ABC:n palvelujen lisäksi myös Pentikin, Havi Outletin, Orthexin, Deli Bakersin ja Finlayson pop upin myymälät, joista saa kätevästi hankittua esimerkiksi mökkituliaiset pysähdyksensä aikana.

Sähköauton lataajille tarjolla 25 latauspistettä – ABC-lataustarjonta laajenee syksyllä

ABC Lohja on yksi Suomen sähköisimmistä liikenneasemista, kun sieltä löytyvät ABC-latauksen lisäksi myös Rechargen ja Teslan sähköautonlatausasemat. Kaiken kaikkiaan tarjolla on 25 latauspistettä, jotka takaavat sujuvan matkanteon sähköautoileville asiakkaille. Latauspisteiden määrä tulee kasvamaan entisestään, kun suunnitteilla on laajentaa ABC-lataustarjontaa syksyllä. ABC- latausasemalla maksaminen tapahtuu helppokäyttöisellä ABC-mobiilisovelluksella, jonka voi ladata puhelimen sovelluskaupasta. ABC mobiilista voit helposti seurata myös lataamisen edistymistä vaikkapa ruokailun lomassa.

Ajantasaisen tiedon ABC-latausverkostosta voi tarkistaa esimerkiksi ABC-mobiilista tai nettisivuilta abcasemat.fi

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen p. 044 3205 840, liikennemyymäläpäällikkö Heini Niskanen p. 044 3205 153