Helsinki-päivä tarjoaa lähes 180 maksutonta tapahtumaa ympäri kaupunkia

The Tall Ships Races Helsinki 2024 tuo kaupunkiin yli 50 purjealusta - tapahtuma korostaa Itämeren suojelun tärkeyttä 16.5.2024 13:00:00 EEST | Tiedote

The Tall Ships Races Helsinki 2024 tuo yhdentoista vuoden tauon jälkeen suuret purjelaivat ympäri maailmaa Helsinkiin heinäkuun 4.-7. päivä. Eteläsatamasta Halkolaiturille ulottuvalle tapahtuma-alueelle saapuu yhteensä 54 purjelaivaa. Nelipäiväisen tapahtuman ympärillä on laaja ohjelmakattaus, jonka teemana on Itämeri ja sen suojelu.