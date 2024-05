SDP:n Ville Merinen: Sosiaaliselle medialle asetettava vahva 16-vuoden ikäraja

- Ruutuajan merkitystä on tutkittu paljon ja esimerkiksi yhteys erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin on selkeä. Mielenterveyshaittojen ennaltaehkäisyssä pitää palveluntuottajien tehdä myös osansa, ei voi olla niin, että yritämme vain hoitaa kasvavia seurauksia.

Sosiaalisen median sääntely on esillä parhaillaan ympäri Eurooppaa. EU:n komissio tiedotti toukokuun alussa tutkinnan aloittamisesta Metan osalta liittyen koukuttamiseen, käyttäjän heikkouksien hyödyntämiseen, epäasiallisen sisällön näyttämiseen ja ikärajatodennusten käyttämiseen. Komissaari Margrethe Vestagerin mukaan taustalla on nimenomaan tahto suojella lasten ja nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vastaava tutkinta TikTokin osalta on käynnistetty jo aiemmin keväällä.

- TikTok saatetaan kieltää niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissa merkittävien tietoturvaongelmien takia, mutta minusta isoin ongelma on, että se alustana sallii ihan kaiken mahdollisen jakamisen. Käyttäjäkunta on hyvin nuorta, eikä heitä pitäisi addiktoida ruutuun kiinni tai sallia vaarallisten haasteiden leviämistä.

- Vahva ikärajavalvonta ja algoritmien sääntely on teknisesti täysin mahdollista, kuten tietenkin myös näytettävän sisällön ohjaaminen, kuten Meta teki esimerkiksi tuoreeltaan rajatessaan poliittisen sisällön näyttämistä, sanoo Merinen.

Turvallisemmasta ja terveellisemmästä digiympäristöstä keskusteltiin maanantaina 27.5. Pelastakaa Lapset ry:n järjestämässä paneelikeskustelussa Helsingissä. Ville ”Terapeuttiville” Merinen toimii paitsi eduskunnassa, niin myös somessa ja on viime vuosien aikana perehtynyt ruutuajan ja sosiaalisen median käytön vaikutuksiin lasten ja nuorten mielenterveys-, keskittymiskyky- ja unettomuusongelmien taustalla.