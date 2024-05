Tutustu itseesi suomalaisen kansanperinteen ja myyttien avulla

Paluu myyttien alkemiaan ammentaa voimaa ja perspektiiviä nykyihmisen itsekehitykseen myyteistä ja tarinoista haastaen lukijaa omaan pohdintaan. Teoksen tarinaa rikastuttavat konkreettiset harjoitukset, vieraskynäkirjoitukset, symboliikka sekä 28 korttia, joiden avulla lukija voi luovasti reflektoida teemoja omassa elämässään.

Teos on Leinon kolmas ja se sopii lukijalle, jota kutsuu ihmismielen monipuolisuus, henkinen kasvu, kansanperinne, symboliikka, ja myytit. Kirja kannustaa lukijaa löytämään kutsumuksensa, oman elämänpolun ja syvemmän tarkoituksen.

“Punaisena lankana läpi teoksen kulkevat alkemian ikivanhat kaavat joiden symboliset vaiheet auttavat syventymään oman henkisen kasvun, tunnetietoisuuden, alitajunnan ja itse elämän äärelle ” kertoo Leino.

Teos nostaa esiin myös teemaan sopivia historian ja kirjallisuuden helmiä, sekä kansanperinteen symboliikkaa, jotka auttavat tarkastelemaan kirjan aiheita avarakatseisesti.

Eeva Maria Leino on kirjailija ja hyvinvointivalmentaja. Hänen teemansa kirjojen ja työn parissa kulkevat mm. myyttien, kansanperinteen, luonnon, mystiikan, esoterian ja syvyyspsykologian tutkimusmatkailun maailmoissa. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kirjat Paluu Jumalattaren luontoon (Viisas Elämä, 2021) ja Pohjoisen alitajunnan maa (Viisas Elämä, 2022)

Kirjan on kuvittanut Tytti Leiwo, joka on humanististen tieteiden kandidaatti etnologiassa ja antropologiassa. Hänen sielukas taiteensa saa inspiraationsa luonnon kauneudesta.

Paluu myyttien alkemiaan – Sielun seitsemän vaihetta ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 22.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.