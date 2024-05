Linnanmäki täyttää 74 vuotta – juhlapyörähdykset pyöritään Poppiksen kyydissä!

Linnanmäen portit avautuivat toukokuussa vuonna 1950. Huvittelijat ovat saapuneet viettämään Linnanmäki-päivää ja luomaan kesämuistoja jo 74 vuoden ajan.



– Aurinkoinen sää on hemmotellut Helsinkiä ja huvipuiston monenlaiset jäätelöuutuudet vilvoittavat ihanasti kesäisellä Linnanmäellä. Syntymäpäivänä voikin herkutella esimerkiksi aivan uudella huvipuistoherkulla – hattarajäätelöllä, Linnanmäen viestintäpäällikkö Jessi Vidberg vinkkaa.



Linnanmäki toivottaa kaikki tervetulleeksi juhlistamaan huvipuiston 74-vuotista hupimatkaa 27.5.2024 klo 11-21. Linnanmäelle on maksuton sisäänpääsy ja huvipuistossa on seitsemän maksutonta huvilaitetta. Merkkipäivän kunniaksi myös Poppis-huvilaite on huvittelijoille maksuton.