Verge Motorcycles laajentaa toimintaansa Euroopassa ja avaa kaksi lippulaivamyymälää Yhdysvaltoihin “ainoana suomalaislähtöisenä yrityksenä sitten Nokian ja Marimekon”

Teknologiayhtiö ja sähkömoottoripyörävalmistaja Verge Motorcyclesin Yhdysvaltojen ensimmäisen lippulaivamyymälän ovet aukeavat Kaliforniassa Los Angelesin Westfield Century City -kauppakeskuksessa 1. kesäkuuta. Toinen liike aukeaa San Joseen Westfield Valley Fair -ostoskeskukseen 6. kesäkuuta. Uudet myymälät ovat näyttäviä ja elämyksellisiä showroomeja, jotka esittelevät Vergen brändiä ja elämäntyyliä kokonaisvaltaisesti. Kalifornialaiset pääsevät myös nauttimaan vauhdin hurmasta liikkeiden yhteydessä, kun koeajot käynnistyvät tulevan kesän aikana.

Vergen Yhdysvaltojen toiminnoista vastaa pitkän linjan Piilaakso-osaaja Pekka Pärnänen, joka on toiminut Vergen Yhdysvaltojen operatiivisena johtajana viime vuoden maaliskuusta lähtien. Pärnänen on auttanut satoja pohjoismaisia kasvu- ja start-up-yrityksiä Yhdysvaltojen yritystoiminnan käynnistämisessä.

“Yhdysvallat on meille yksi tärkeimmistä markkinoista, ja valtaosa pyörien ennakkovarauksista USA:ssa on tullut juuri Kalifornian alueelta. Paikalliset kuluttajat tunnetusti arvostavat edelläkävijyyttä ja kokeilevat rohkeasti uusia asioita. On hienoa olla mukana Vergen matkassa, kun avaamme ensimmäiset Yhdysvaltojen lippulaivamyymälämme ainoana suomalaislähtöisenä yrityksenä sitten Nokian ja Marimekon”, Pärnänen iloitsee.

Pop up -kauppa Lontoon sykkeessä

Verge Motorcycles laajentaa toimintaansa Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopassa, kun yhtiö käynnistää Ison-Britannian myynnit ja avaa pop up -kaupan Lontoon ytimeen Westfield London -kauppakeskukseen. Showroomina ja koeajojen tukikohtana toimiva kauppa aukeaa tänään ja on avoinna läpi kesän.

“Ison-Britannian markkina-avaus on Vergelle tärkeä merkkipaalu. Brittifanimme ovat jo pidempään odotelleet tätä hetkeä ja iloksemme voimme vihdoin tuoda jännittävän innovaatiomme paikallisten kuluttajien saataville,” kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.

Kansainvälisen myymälästrategian suunnittelijana Teslalla ja Applella työskennellyt huippuosaaja

Verge Motorcyclesin kansainvälisen myymälästrategian taustalla on teknologia-alan visionääri George Blankenship. Muun muassa Applen ja Teslan elämyksellisten showroom-kauppojen kehittämisestä vastanneen Blankenshipin erinomaiset verkostot ja alan kokemus ovat tärkeässä roolissa, kun sähkömoottoripyöräilyn suunnannäyttäjä avaa ensimmäiset Yhdysvaltojen myymälänsä ja laajentaa toimintaansa Euroopan uusille markkinoille.

“Näen Vergessä saman potentiaalin kuin Applessa kaksi vuosikymmentä sitten ja Teslassa vuosikymmen sitten, kun yhtiöt mullistivat oman toimialansa täysin. Haluan että Verge on siellä missä ihmiset liikkuvat ja oleskelevat, ja tänään julkistetut myymälät kuvastavat tätä tavoitetta erinomaisesti”, Vergen Chief Revenue Officer George Blankenship visioi.