Kokoomuksen Kopra: Suomi isännöimään Nato-kokousta 2027

Suomi valittiin tänään vuoden 2027 Naton parlamentaarisen yleiskokouksen syyskokouksen isäntämaaksi. Päätöksen teki Naton parlamentaarinen yleiskokous tänään 27.5. yleiskokouksen kevätkokouksessa Sofiassa. Syyskokous on Naton parlamentaarisen yleiskokouksen vuosittainen pääkokous, jonka isäntätahona toimisi eduskunta.

Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) on toiminut aloitteellisesti tämän hankkeen edistämiseksi. Sihteeristötasolla on käynnistetty selvittelytyö jo maaliskuussa. Kopra on myös konsultoinut pääministeriä asiasta.

”Tällaisen ison Nato-kokouksen järjestäminen Suomessa tukee Suomen Nato-profiilin rakentamista. Hallitusohjelman mukaisesti Suomen tulee olla aktiivinen Nato-jäsen,” Kopra toteaa.

Vuosittaiseen yleiskokoukseen osallistuu noin 800 henkilöä. Osallistujia tulee kaikista Nato-maista. Yleiskokouksen yhteydessä järjestetään oheisohjelmaa, mm. keskusteluita ja kokouksia. Kopra, joka toimii myös puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, katsoo, että kokouksen järjestäminen Suomessa vahvistaa Suomen turvallisuutta, sillä liittolaiset pääsisivät syvemmin tutustumaan Suomeen.

”Kokous on Suomen mahdollisuus osoittaa koko Nato-yhteisölle, millainen turvallisuuden tuottaja olemme sekä millaisessa toimintaympäristössä toimimme. Suomeen ja Pohjolaan liittyy paljon erityishaasteista. Suomen turvallisuuden kannalta on keskeistä, että Nato-maiden päättäjät ymmärtävät Suomen puolustamiseen ja turvallisuuteen liittyvät haasteet,” Kopra painottaa.