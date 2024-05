Janne-Juhani Haarma nimitetty Ruka-Kuusamo Matkailun uudeksi toimitusjohtajaksi

Ruka-Kuusamo Matkailun johto on vaihtunut, kun edellinen toimitusjohtaja siirtyi uusiin tehtäviin huhtikuun lopussa. Syksyllä matkailualueen uutena toimitusjohtajana aloittaa Janne-Juhani Haarma, jolla on 20 vuoden kokemus matkailualalta. Haarma on opiskellut matkailututkimusta Lapin yliopistossa ja parhaillaan hän viimeistelee Executive MBA -opintoja Henley Business Schoolissa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Janne-Juhanin Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tiimiin. Hänellä on erittäin laaja matkailualan osaaminen ja hän on ollut avainhenkilönä nostamassa Ylläksen profiilia matkailumarkkinoilla viimeisen 8 vuoden ajan eri rooleissa. Kansainvälinen matkailu kasvaa kovaa vauhtia pohjoisessa ja tämän rekrytoinnin avulla varmistamme, että me olemme jatkossakin mukana tässä kasvussa ”, kertoo Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n hallituksen puheenjohtaja Marko Säkkinen

Uusi toimitusjohtaja muuttaa Kuusamoon syksyllä, ja intohimoisena pyöräilijänä hänet voi tavata jo kesällä seudun uusilla gravel-reitellä ja Ruka Bike Parkissa.

Kotiinpaluu

Janne-Juhani Haarmalla on pitkä yhteinen historia Rukan ja Kuusamon kanssa. Hän on aloittanut työuransa matkailun parissa Rukan Hiihtokoulussa vuosituhannen alussa.

”Olen erittäin kiitollinen Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n hallitukselle tästä luottamuksesta ja olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta. Olen aloittanut työurani matkailu parissa täältä Rukalta, Rukan hiihtokoulusta, ja asuin täällä silloin kolme vuotta. Nuorena vietin monet lomat Kuusamon Törmäsenvaarassa silloisen tyttöystäväni mökillä. Tämä tuntuu ihan kotiinpaluulta”, Haarma kertoo. ”Olen kiinnostuneena seurannut Ruka-Kuusamon kesän kehitystä ja on ollut hienoa nähdä panostukset ympärivuotiseen matkailuun.”