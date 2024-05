Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia 15.5.2024 12:02:10 EEST | Tiedote

Ammattijärjestöt Tehy, SuPer ja Erto eli Sote ry on tänään antanut kaksi uutta lakkovaroitusta. Uusi yhden vuorokauden lakko kohdistuu kuvantamisessa tehtävään työhön torstaina 30.5.2024 klo 00.01–23.59. Lakko kohdistuu Mehiläinen-konsernin, Terveystalo-konsernin ja Pihlajalinna-konsernin yrityksiin ja SYNLAB Suomeen. Sen jälkeen seuraava, myöskin yhden vuorokauden kestävä lakko kohdistuu laboratoriossa tehtävään työhön perjantaina 31.5.2024 klo 00.01–23.59. Lakko kohdistuu Mehiläinen-konsernin, Terveystalo-konsernin ja Pihlajalinna-konsernin yrityksiin, SYNLAB Suomeen ja Vita Laboratorioihin. Aiemmin tällä viikolla Sote ry on antanut kaksi lakkovaroitusta sekä toimeenpannut hakusaarron ja keikkailukiellon. Sovittelu on alkanut tiistaina 14.5.2024. Työtaistelutoimien syynä on se, että Terveyspalvelualan työehtosopimuksen (TPTES) neuvotteluissa ei ole saavutettu Sote ry:tä tyydyttävää tulosta eikä riittävää edistymistä ole tapahtunut. Yksityiselle terveyspalvelualalle tarvitaan korkeamp