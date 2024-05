Toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta jättää Salibandyliiton – "Täysillä loppuun asti"

– Neljä vuotta Salibandyliitossa ovat olleet erittäin antoisia, vaikka ajat eivät ole olleet niitä helpoimpia. Salibandy on mahtava laji niin liikkumisen kuin huippu-urheilunkin kannalta. Arvot ovat kohdallaan ja lajiyhteisön toimintakulttuuri on hieno. Jos jotain saisi toivoa lisää, olisi se ehkä pari napsua lisää ylpeyttä omasta lajista ja kaikesta siitä, mitä se edustaa, Pekka Ilmivalta kommentoi ja lisää, että ennen siirtymistään uusien haasteiden pariin hänen tavoitteenaan on vielä laajemmin avata menneitä vuosia ja omia ajatuksiaan salibandystä.

Ilmivalta tuli Salibandyliittoon aikoinaan Veikkauksen laki- ja vastuullisjohtajan tehtävästä. Veikkauksessa hän työskenteli 17 vuotta. Salibandyliitossa virkavuosia ehtii kertyä tasan neljä. Pestin viimeiseksi tapahtumaksi jäävät U19-naisten mahtavasti onnistuneet MM-kisat, jotka pelattiin Lahdessa – Pekka Ilmivallan vanhassa kotikaupungissa.

Toiminnanjohtajuuden lisäksi Ilmivalta on toiminut F-liigan (SSBL Salibandy Oy) hallituksen puheenjohtajana.

- Pekka teki erinomaista työtä suomalaisen salibandyn kehittämiseksi. Hänen aikansa toiminnanjohtajana oli todella haastava, kun ensin sukellettiin koronaan ja sitten vielä taloushaasteet päälle. Hänen johdollaan näistä poikkeuksellisista ja vaikeista ajoista laji kuitenkin selvisi eteenpäin ja nyt olemme huomattavasti paremmassa tilanteessa monen asian suhteen, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori kommentoi ja jatkaa:

- Haluan kiittää Pekkaa koko salibandy-yhteisön puolesta hienosta panoksesta lajin eteen. Samalla toivotan onnea uusiin mielenkiintoisiin haasteisiin. Sen verran suuri salibandysydän Pekalla tuntuu olevan, että vaikka työpaikka nyt vaihtuu, niin mielellämme näkisimme hänet tulevaisuudessakin lajin parissa sopivassa roolissa.

Ilmivalta on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Uudessa tehtävässään hän palaa tuttuun ympäristöön.

Ilmivalta aloittaa 1.9.2024 alkaen asianajotehtävissä ja Nordic Legal -nimisen asianajotoimiston palveluksessa. Nordic Legal (tunnetaan myös toiminimellä Nordic Gambling) on erityisesti Pohjoismaissa toimiva rahapelilainsäädäntöön erikoistunut asianajotoimisto.

– Meillä on edessä ainutlaatuinen tilaisuus, kun Suomi järjestää salibandyn MM-kilpailut sekä 2026 Tampereella että 2027 Turussa. Alun perin ajatuksena oli luonnollisesti, että tämä kisaprojekti on nähtävä Salibandyliitosta. Suomalainen rahapelimarkkina on kuitenkin avautumassa ja eteen tuli eräänlainen ”nyt tai ei koskaan” -tilaisuus hyödyntää rahapelilainsäädäntöön liittyvää erityisosaamistani. Uusi työ alkaa syyskuussa, mutta siihen asti vedetään täysillä suomalaisen salibandyn puolesta.

Salibandyliitto aloittaa välittömästi uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin. Avoin haku tehtävään julkaistaan lähiaikoina.