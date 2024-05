Katson sua -singlen jälkeen judvelialta on luvassa syksyllä EP:n verran uutta musiikkia. Kirkkonummen Veikkolassa lapsuutensa viettänyt, nykyisin Ranskassa asuva siviiliammatiltaan Michelin-ravintoloissa työskennellyt patisserie-kokki Judvelia on säveltänyt ja sanoittanut ikigai-nimellä julkaistavan EP:n kappaleet itse, ja toteuttanut ne kansainvälisen tuotantotiimin kanssa Ranskassa ja Suomessa.

Judvelialle musiikki ja sen esittäminen on nimenomaan vapautta olla oma itsensä, ilman genre- tai muitakaan rajoja tai tuotemuotteja.

– Rakastan sitä, kun artisti on vapaa ja kuulemme että hän nauttii siitä mitä tekee. Kun tekemisestä heijastuu vapautuminen, asioiden purkaminen juuri sellaisena kuin ne ovat. Näin artisti vapauttaa myös kuulijan omista kahleistaan, judvelia sanoo.

– Vaikutteet musiikkiini ovat tulleet monista eri maailmoista. Olen kokeillut ja kuunnellut laajasti rockia, metallia, poppia, klassista, jazzia, elektroa, indietä, reggaeta, R&B:tä, teknoa ja bossa novaa, ja nauttinut niissä vierailemisesta mutta en ole koskaan tuntenut kuuluvani täysin mihinkään genreen. Näen jokaisessa maailmassa oman kauneutensa ja uniikkiutensa. Ihailen kovasti artisteja, jotka kyseenalaistavat myös itseään ja herättelevät genrejä.

Musiikki ja sen opiskelu kuuluivat olennaisena osana judvelian lapsuuteen ja nuoruuteen ja silloinen laulunopettaja keksi kutsua häntä hänen taitojensa tähden “Veikkolan Amy Winehouseksi”, vaikkakin judvelian nyt julkaisema katson sua -single on musiikillisesti kaukana brittiläisen laulajakollegan omimmilta tonteilta. Jatko-opintoja suunnitellessaan judvelia mietti tosissaan ammattimaiseen musiikintekoon liittyviä oppilaitoksia, mutta päätyi lopulta aivan toiselle alalle ja työn perässä maailmalle.

– Opiskelin ravintola-alaa Ravintolakoulu Perhossa ja Haaga-Heliassa ja vierailin opintojeni aikana usein tätini luona Pariisissa. Olin lapsesta asti ollut taitava tekemään jälkiruokia ja tätini tiesi tämän. Hän kannusti minua alalle, sanoen: “Jos oikeasti haluat oppia, sinun on muutettava Pariisiin”. Näin tein! Muutama viikko Haaga-Heliasta valmistumisen jälkeen lähdin Pariisiin ja hakeuduin parhaiden kokkien seuraan ja työpaikkoihin, joissa opin kaikki ranskalaisen patisserien salat.

Pandemia-aikana pariisilaisravintoloiden ollessa suljettuina judvelia työskenteli myös Kööpenhaminan kuuluisassa kahden tähden Michelin-ravintolassa Alkemistissa. Hän alkoi työn ohessa taas soittaa pianoa ja huomasi sen vetävän koko ajan enemmän ja enemmän puoleensa.

– Tunsin suurta kaipuuta ja kutsumusta musiikkiin ja tiesin, että nyt on tehtävä jotain konkreettista. Soitin ja lauloin joka päivä enkä halunnut muuta tehdäkään. Olin ollut ruoka-alalla viimeiset kymmenen vuotta ja oli aika nähdä jotain uutta. Hain siis Pariisissa 7éme asuinalueen konservatorioon ja pääsin sisään Erik Satiéen instrumentilla ääni.

Musiikkiopintojen rinnalla judvelia alkoi kirjoittaa kappaleita ja miettiä, kuinka pystyisi toteuttamaan ja tuottamaan ne. Jälleen sattuma puuttui peliin: hän tapasi Euroopan suurimmilla natural wine -festivaaleilla la Divessa musiikkialalla toimivan porukan, jonka kanssa lyöttäytyi yhteen, ja loppu on historiaa: tapaaminen johti ystävyyteen ja musiikilliseen yhteistyöhön etenkin muun muassa Elvis Costellon kanssa soittaneen yhdysvaltalaisen basisti-tuottaja Matt Brandaun ja rumpali Robby Sinclairin kanssa, joilla on merkittävä rooli ikigai-EP:n tuotannossa. Sinclair on puolestaan toiminut rumpalina muun muassa Chet Fakerille, Natasha Bedingfieldille sekä Alina Barazille.

Artisti judvelia on tullut jäädäkseen, ja kaavailee tulevaisuudessa tekevänsä myös englannin- ja ranskankielisiä levyjä.

– Musiikintekijänä olen kaikkiruokainen, mutta korkean laadun arvostaja. Haluan tuoda omalla panoksellani sielukkuutta, tyylikkyyttä ja non-genre-ajattelua Suomen musiikkialalle. Kansainvälisillä markkinoilla korostaisin enemmän suomalaisia arvoja, niitä tarvitaan maailmalla. Haluaisin ja toivoisin että suomalaiset artistit ja musiikkialan tekijät ymmärtäisivät suomalaisuuden arvokkuuden ja erityisyyden ja lopettaisivat esimerkisi jenkkien kopioinnin, judvelia summaa tulevaisuuden tavoitteitaan.

Kuuntele katson sua -single täältä.

judvelia Instagram

judvelia Facebook

katson sua -singlen krediitit:

Sävellys- ja sanoitus: judvelia

Äänitys: Matt Brandau & judvelia

Tuotanto: Matt Brandau & judvelia

Miksaus: David Cukier

Masterointi: Tommi Tikkanen