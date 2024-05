Kauppakeskus Mylly houkuttelee kesällä sähköautoilijoita, matkailijoita ja jopa tamperelaisia

Kauppakeskus Myllyyn avautuu kesäkuun aikana Neste MY Uusiutuva Lataus -sähköautojen suurteholatausasema. Asema rakentuu Myllynkadun liikenneympyrän viereiselle parkkialueelle.

Kaikille avoimella sähköautojen latausasemalla on kuusi latauspistettä. Aseman 600 kilowatin kokonaisteho dynaamisella tehonjaolla takaa nopean latauksen myös ruuhka-aikoina.

– Leveät, esteettömät ja käytännölliset parkkiruudut varmistavat turvallisen latauksen. Valomainos helpottaa aseman löytämistä, ja katos suojaa autoa latauksen aikana. Iloksemme sähköautoilijat todella tykkäävät Nesteen konseptista, kertoo Head of EV Charging Solutions Antti Pulkkanen Nesteeltä.

Myllyyn valmistuva latausasema on Neste-ketjun neljästoista. Nesteen latausasemilla käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.

Kauppakeskus Myllyn Neste MY Uusiutuva Lataus

Sijainti: Myllynkadun parkkialue

Avoinna 24 h

Kokonaisteho 600 KW

6 kpl CCS-lataussatelliitteja (160 kW 400V, 320 kW 800V)

Maksu Neste-sovelluksella, pankki- tai luottokortilla, Neste-yrityskortilla tai Neste-lahjakortilla

Kesällä Myllyntorni flirttailee Näsinneulan suuntaan

Kesä on perinteisesti ollut kauppakeskuksessa vilkasta aikaa, ja odotukset tulevastakin kesästä ovat korkealla.

– Alkuvuoden vahvat myynti- ja kävijäluvut antavat positiivisen lupauksen myös tulevasta kesästä. Alueella on paljon suuria, hienoja tapahtumia, jotka vetävät kävijöitä koko Suomesta. Mylly tarjoaa hyvin monipuolisia palveluita ja ajanviettotapoja niin oman alueen asukkaille kuin matkailijoillekin, toimitusjohtaja Mari Hantula sanoo.

Kauppakeskus Myllyssä halutaan hyödyntää sitä, että se sijaitsee matkailun kannalta keskeisellä paikalla.

– Myllyn alueella on paljon nähtävää ja koettavaa, ja olemmekin monen ihmeellisen asian keskiössä: mehän olemme yli tuhannen alppiruusun kaupungissa eli Raisiossa, Suomen Pariisiksi kutsutun Turun yläpuolella, maailman upeimman saariston portilla ja Naantalin lempeän auringon alla, markkinointipäällikkö Mira Salo kertoo.

Kesän Tornilla tavataan -kampanja puhuttelee juuri matkailijoita ja lomalaisia. Markkinointia suunnataan erityisesti Tampereen seudulle, jossa Kauppakeskus Mylly tulee näkymään muun muassa ulkomainoksissa.

– Turku vastaan Tampere -nokittelu on kaikille tuttua. Me halusimme kuitenkin ottaa asiaan positiivisemman kulman, ja siksi Myllyntorni lähettää rakkaita terveisiä Tampereen torneille, kuten Näsinneulalle ja Pyynikin näkötornille. Myllyntorni on täällä selkeä ja mieleenpainuva maamerkki, aivan kuten tornit muualla Suomessa.

Uudet liikkeet, kesän pop upit ja EU-vaalit

Heinäkuussa kauppakeskukseen avautuu aivan uusi liike, kun turkulainen pienyritys Raw Organic saapuu Myllyntorin laidalle. Raw Organic on innovatiivinen koko perheen hyvinvointiliike, joka tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita terveystuotteita, luonnonkosmetiikkaa ja hyvinvointituotteita.

– Tavoitteenamme on edistää hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja luonnonmukaisin keinoin. Teemme yhteistyötä vain luotettavien toimittajien kanssa varmistaaksemme tuotteidemme korkean laadun ja eettisyyden. Haluamme tarjota ainutlaatuisen ostokokemuksen kaikille, jotka arvostavat kauneutta ja hyvinvointia. Suunnitteilla on iso avajaiskampanja sekä hyviä avajaistarjouksia, joten tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme, Raw Organicin perustaja Lisa-Maria Junnila kertoo.

Myllyn myymälävalikoima on päivittynyt jo aikaisemmin. Helmikuussa ovensa avasi kosmetiikkaketju Ritualsin elämyksellinen konseptimyymälä, ja korealaista kosmetiikkaa myyvä Yeppo muutti Prisman päätyyn Ruohonjuuren naapuriin. Finlaysonin myymälä avautui huhtikuussa Myllyn 1. kerrokseen Elegance Kultajousen naapuriin.

Toukokuussa ravintolapuolen tarjonta päivittyi ensimmäisellä uuden konseptin mukaisella Amarillolla, joka avautui Myllyntorin 2. kerrokseen. Samassa yhteydessä myös 1. kerroksen Coffee House uudistui uuden konseptin mukaiseksi. Lisäksi 2. kerroksessa sijaitseva Teppanyaki laajentui ja lisäsi valikoimiinsa sushi buffetin.

Kesäkuun aikana avautuu japanilaistyylinen teehuone ja kahvila Bobo, joka tarjoaa suomalaiseen makuun kuplateetä, laadukasta kahvia ja teetä sekä aasialaishenkisiä voileipiä, mochi-leivonnaisia ja kuplavohvelia.

– Tuomme Myllyyn erityisesti nuorta osaamista ja energiaa! Halusimme tuoda Bobon Myllyyn, sillä tunnelma täällä oli jo alusta asti tosi lämmin ja vastaanottavainen. Odotamme kesältä paljon kiirettä, mutta myös uusien asioiden oppimista, kertoo Bobon Oona McKay.

Kesän pop up -myymälät tarjoavat Muurlaa ja muumeja: Myllyntorilla on Muurlan pop up 28.6.–1.8. ja Iittalan myymälän edustalla Muumi -pop up 14.6.–14.7. Kesäkuussa pääsee Myllyntorilla tutustumaan Drop Designin saunaan ja porealtaaseen.

Kauppakeskus Mylly toimii EU-vaalien ennakkoäänestyspaikkana 29.5.–4.6.2024. Tarkemmat tiedot ennakkoäänestyspisteen aukioloajoista löytyvät Kauppakeskus Myllyn nettisivuilta.