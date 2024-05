Euroopan ylimpien hallintotuomioistuinten tuomarit kokoontuvat Inarissa

Eilen käynnistyneen tapahtuman ensimmäisenä päivänä ACA-Europen tuomarit perehtyivät arktisen alueen ilmasto- ja ympäristökysymyksiin yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa järjestetyssä symposiumissa.

Tämän päivän jäsenseminaarin pääpuhuja, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Niilo Jääskinen, tarkastelee EU:n ympäristöoikeuden perusperiaatteiden vaikutusta kansallisten hallintotuomioistuinten vastuisiin ja velvollisuuksiin unionin tuomioistuimen uusimman oikeuskäytännön pohjalta.

Seminaarin pääpaino on tilaisuutta varten tehdyn laajan kyselytutkimuksen tulosten läpikäynnissä. Tutkimuksessa kartoitettiin ACA-Europen jäsentuomioistuinten käytäntöjä kansallisten perusoikeussäännösten soveltamisessa sekä kansallisten perusoikeussäännösten yhteispeliä eurooppalaisen sääntelyn kanssa.

Kolmipäiväinen tapahtuma koostuu ACA-Europen hallituksen kokouksesta, oikeustieteellisestä jäsenseminaarista ja yleiskokouksesta sekä erillisohjelmasta kuten tutustumisesta paikalliseen kulttuuriin ja luontoon.

Tapahtumaan osallistuu EU:n jäsenmaiden korkeimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen ACA-Europen jäsentuomioistuinten presidenttejä, puheenjohtajia ja tuomareita yhteensä noin 60.

Mikä on ACA-Europe?

ACA-Europen (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union) tavoitteena on edistää Euroopan ylimpien hallintotuomioistuinten tuomareiden ymmärrystä unionin oikeudesta ja toistensa toiminnasta niiden soveltaessa unionin oikeutta. ACA-Europe järjestää seminaareja ja tekee oikeuskäytäntöön liittyvää tutkimusta. ACA-Europen toiminta on Euroopan komission osarahoittama.

Korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuussa 2023 alkaneella kaksivuotisella puheenjohtajakaudella keskitytään ylimpien hallintotuomioistuinten vuoropuheluun unionin tuomioistuimen kanssa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisutoiminnan kansallisten vaikutusten analyysiin.