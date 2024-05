S-ryhmän ravintolapalvelut luovat digitaalista tulevaisuutta – 10 miljoonaa käyntiä keräävän Raflaamon rinnalle digitaalisia tilaamisen palveluita

Asiakaskäyttäytymisen muutos ja digipalveluiden arkipäiväistyminen haastavat yrityksiä tarjoamaan uusia palveluja ja asiointitapoja. S-ryhmässä panostetaan vahvasti digipalveluiden kehittämiseen, mikä näkyy myös ravitsemiskaupassa. Uusilla digipalveluilla haetaan erityisesti sujuvuutta asiointiin ja työarkeen ravintoloissa.

- Suomalaiset ovat viimeiset vuodet siirtäneet syömistään ravintoloihin ja käyvät aiempaa useammin ravintoloissa myös arkisin. Kuluttajat ovat tottuneet hoitamaan arkiaskareitaan, kuten ruokaostoksiaan, digitaalisilla palveluilla ja vastaavaa sujuvuutta odotetaan myös ravintoloissa. Ravintolaympäristössä olemme Suomessa vasta alussa, mutta muutos on alkanut kohti aikaa, jolloin digiasioinnista tulee normaali osa myös ravintolapalveluita, kuvaa digitaalisuuden johtaja Visa Jaatinen SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Jaatisen tulevaisuuden visiossa eivät varausjärjestelmät leiju ilmassa tai ruokaa tarjoile robotit, vaan hän uskoo ravintolatoiminnan vuonna 2030 näyttävän samankaltaiselta kuin tänään. Digitaaliset elementit tulevat osaksi kaikkia toimintoja ja keskittyvät erityisesti sekä asiakas- että työntekijäkokemuksen parantamiseen. Uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämisen uskotaankin vaikuttavan myös alan vetovoimaan työnantajana.

Mobiili pöytiin tilaus lisää rentoutta ja sujuvuutta asiointikokemukseen

Digitaalinen palvelualusta Raflaamo kokoaa kaikki Suomen S-ryhmän ravintolat yhteen. Suomen suosituimman ravintolasivuston kävijämäärät ovat kasvussa ja jo nyt sivustolla vieraillaan vuosittain yli 10 miljoonaa kertaa. Yhä useamman ravintolakäynti alkaakin Raflaamosta, sillä jopa 70 % ravintoloiden asiakkaista käy tutustumassa siellä ravintolan ruokalistaan ennen ravintolakäyntiään. Pöytävarauksia Raflaamon kautta tehdään yli 200 000 kertaa vuodessa.

Raflaamo on jalkautunut vahvemmin myös ravintoloihin. Esimerkiksi HOK Elannon alueella osassa ravintoloista on voinut käyttää Raflaamon mobiilitilauspalvelua jo viime vuodesta. Pöydässä olevan QR-koodin avulla asiakas voi tutustua ruokalistaan, kutsua tarjoilijan, tehdä tilauksen ja täydentää sitä sekä pyytää laskun, myös osiin jaettuna.

- Kokemukset ovat positiiviset. Asiakkaat arvostavat erityisesti tilaamisen helppoutta ja nopeutta. Palvelua ja sen ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti saatujen kokemusten ja palautteen myötä. Asiakkaiden ja henkilökunnan palaute on myös kannustanut meitä laajentamaan palvelun nopeasti myös muihin yksiköihimme, kertoo HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Satu Rytkönen.

Ravintoloiden viikon myynneistä tehdään jo nyt parhaimmillaan noin 15 prosenttia mobiilipalvelun kautta. Asiakaspalautteen mukaan lähes 90 prosenttia mobiilitilausta käyttäneistä haluaisi käyttää sitä myös muissa ravintoloissa ja suosittelisi sen käyttöä ystävilleen. Mobiilipalvelu on pääkaupunkiseudun lisäksi käytössä muissakin kaupungeissa ja se laajenee vauhdilla: tämän vuoden aikana mobiilitilaus tuodaan noin 80 S-ryhmän ravintolaan eri puolilla Suomea.

Suositut itsepalveluautomaatit laajenevat pikaruokaravintoloista

S-ryhmä on laajentanut suosittujen itsepalveluautomaattien käyttöä pikaruokaravintoloista myös muihin ravintolatyyppeihin. Vuoden 2024 alusta itsepalveluautomaatti on ollut käytössä Turun Tsiken-ravintolassa. Annoksiin tutustuminen ja tilaaminen on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi muun muassa selkeiden annoskuvien avulla. Automaatit tarjoavat vaihtoehtoisen tilauskanavan, ja jatkossakin asiakas voi itse valita, miten ravintolassa asioi. Automaatit vähentävät myös kassalle kohdistuvaa painetta ruuhka-aikoina.

- Tärkeintä meille on se, että asiakkaalle jää paras fiilis käynnistään, eivätkä uudet palvelut aiheuta kohtuutonta vaivaa työntekijöillemme. Asiakaspalautteen perusteella kysyntää itsepalveluautomaateille löytyy. Ensimmäisten kuukausien aikana jopa 32 prosenttia myynneistämme on tehty automaatin kautta. Odotan innolla, että saamme mahdollisesti laajennettua automaatteja tulevaisuudessa myös muihin ravintoloihimme, toteaa ryhmäpäällikkö Timo Hällfors Turun Osuuskaupasta.