Takaisinveto: Sportyfeel proteiinijuomassa viallinen pakkausmateriaali

Lidl tekee paluun musiikkibisnekseen – uusi kesäbiisi henkii Tapani Kansan menevää klassikkohittiä 26.4.2024 14:07:37 EEST | Tiedote

Lidl on tunnettu soittolistoja villitsevistä kesäbiiseistään. Tänä vuonna Lidlin odotettu kesäbiisi tekee näyttävän paluun muutaman vuoden tauon jälkeen. Tapani Kansan klassikkohittiä mukaileva biisi on nyt julkaistu Spotifyssa ja Singa-laulukirjastossa. Toukokuun aikana biisiin on myös tulossa Youtubessa julkaistava musiikkivideo sekä TikTokista löytyvä tanssikoreografa. Biisillä Lidl haluaa ilahduttaa suomalaisia sekä luoda hyvää kesäfiilistä säästä riippumatta.