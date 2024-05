Valtakunnallinen kuntoporraskisa alkaa 30.5. – Pirkanmaalta mukana Hakkarin kuntoportaat

Suomen maaseutuverkosto haastaa kaikki nousemaan kuntoportaita tulevan kesän aikana. Valtakunnallisessa kuntoporraskilpailussa on mukana 18 portaat eri puolilta maata. Kisaan osallistuville kuntoportaille on myönnetty EU:n maaseuturahoitusta paikallisten Leader-ryhmien kautta.



Portaisiin asennetaan kävijälaskurit, ja voiton nappaavat ne portaat, joita on noustu eniten syyskuun loppuun mennessä. Kilpailuaika on 30.5. - 30.9.2024. Portaita nousemalla voit auttaa oman aluueesi voittoon – ja saada samalla roppakaupalla terveyshyötyjä!

Pirkanmaalla kisa avataan 30.5. klo 17.30 alkaen Hakkarin kuntoportaissa (Ahertajantie 3, Lempäälä). Luvassa opastusta kuntaporrastreeniin. Tervetuloa mukaan siivittämään Pirkanmaan kisa vauhtiin!

Hakkarin kuntoportailla vastattiin kuntalaisten toiveisiin

Vuonna 2021 valmistuneet Hakkarin kuntoportaat rakennettiin Kuntalaisten kuntoportaat -hankkeessa yhteisöllisellä ja osallistavalla toimintamallilla. Vesitornin juurelta lähtevissä portaissa on 128 askelta ja niiden pituus on 65 metriä. Nousua on 13 metriä ja matkalla on yksi levähdyspaikka.

– Kuntoportaat olivat olleet kuntalaisten kyselyssä toinen liikuntapaikkatoive uimahallin rinnalla, mutta Lempäälän kunnan investointiohjelmassa niiden toteuttaminen oli vasta vuosien päässä. Samaan aikaan koronapandemia lisäsi ulkoliikuntapaikkojen tarvetta, joten kuntoportaiden rakentaminen vastasi kahteen samanaikaiseen tarpeeseen, kertoo toiminnanjohtaja Timo Reunanen Lempäälän Kisa Yleisurheilusta.

Portaat rakennettiin Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry:n ja Lempäälän kunnan yhteistyönä. Mukana oli myös Hauhon Säästöpankki-säätiö sekä pienkeräyksen kautta paikallisia yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Hankkeen aikaisiin talkootöihin osallistui myös muita urheiluseuroja. EU:n maaseuturahoituksen hankkeelle myönsi paikallinen Leader-ryhmä Kantri ry.

Hakkarin kuntoportaista on muodostunut suosittu kuntoilupaikka eri-ikäisille liikkujille.

– Hakkarissa kuntoilee paljon sekä yksittäisiä ulkoilijoita että eri urheilulajien ja -seurojen ryhmiä, jotka hyödyntävät portaita harjoituksissaan. Myös läheiset päiväkotiryhmät ja koulu käyttävät portaita toiminnassaan, iloitsee Timo Reunanen.

EU:n maaseuturahoituksella rakennettu lähes 50 kuntoportaat

Monet maaseudun liikuntakohteet Suomessa on rakennettu yhteisöllisesti paikallisten asukkaiden, paikallisten Leader-ryhmien sekä EU:n maaseuturahoituksen avulla. Maaseuturahoitusta on myönnetty koko Suomessa lähes 50 kuntoportaille. Pirkanmaalle on kuntoportaita on rakennettu paikallisten Leader-ryhmien tuella viidet.

Kuntoportaiden nousu on hyvä tapa vahvistaa omaa kuntoaan ja toimintakykyään. On laskettu, että 50 päivittäistä porrasaskelmaa voi laskea sydän- ja verisuonitautien ja jopa sydänkohtauksen riskiä 20 prosentilla. Samalla kuntoportaissa saa raitista ulkoilmaa ja pääsee ihailemaan upeita maaseudun maisemia. Kilpailussa mukana olevat kuntoportaat ovat kaikkien vapaassa ja maksuttomassa käytössä.

EU:n maaseuturahoituksen järjestämä kuntoporraskilpailu on mukana Toimintakykyinen maa ja kansa -kampanjassa, joka lanseerattiin Urheilugaalassa tammikuussa 2024. Olympiakomitean luotsaamassa kampanjassa on tavoitteena rakentaa koko kansakunnan yhteinen ilmiö, jolla saadaan ihmisten liikkuminen ja toimintakyky Suomen vahvuudeksi. Tällä hetkellä suomalaisten liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle noin 4,7 miljardia euroa vuodessa.

Mukana kesän kuntoporraskilpailussa ovat:

Hallin kuntoportaat Jämsässä

Honkavuoren kuntoportaat Pyhäjärvellä

Huhmarin kuntoportaat Ylivieskassa

Jouppilanvuoren Elämysportaat Seinäjoella

Koirabaanan kuntoportaat Paraisilla

Hakkarin kuntoportaat Lempäälässä

Kirkonkylän kuntoportaat Lemillä

Kuntoportaat Orimattilaan

Lakeaharjun kuntoportaat Vimpelissä

Lapin Linnavuoren portaat Raumalla

Menestyksen portaat Paloisvuorella Iisalmessa

Pellon kuntoportaat Kylävaaran pururadalla

Pukinvuoren kuntoportaat Jämsässä

Ruokkeen lomakylän kuntoportaat Kesälahdella

Susivuoren kuntoportaat Närpiössä

Tanhuvaaran portaat Savonlinnassa

Vaktkojbergetin kuntoportaat Raaseporissa

Virojoen Lapinvuoren kuntoportaat Virolahdella.





Lisätietoja avajaisista ja kuntoportaista

Timo Reunanen, toiminnanjohtaja, Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry



Heidi Hallongren, paikalliskehittäjä, Kantri ry

Lisätietoja Kuntoporraskisasta

Laura Pekkala, maaseutuviestinnän koordinaattori, Pirkanmaan ELY-keskus

laura.pekkala@ely-keskus.fi p. 0295 036 220

Paikalliset Leader-ryhmät ja ELY-keskus myöntävät EU:n maaseuturahoitusta asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten ideoille. Tukiin on jatkuva haku. Lisätietoja maaseuturahoituksesta Pirkanmaalla osoitteessa: maaseutu.fi/pirkanmaa.