VR korottaa lähijunalippujen hintoja: kertalippujen hinnat nousevat keskimäärin 60 senttiä

Maanantaina 3.6.2024 kello 9 voimaan astuvien hintojen korotusten taustalla on liikenteen tuotantokustannusten nousu.



– Esimerkiksi junien käyttämän sähkön hinta on noussut vuodesta 2019 noin 30 prosenttia. Kausilippujen hintoja ei ole lähiliikenteessä korotettu vuoden 2015 jälkeen. Tavoitteemme on edelleen kasvattaa lähiliikenteen matkustajamäärää ja pitää hinnanmuutokset maltillisina. Lähijunan valitseminen on aina ilmastoteko ja jatkossakin nopea, täsmällinen ja yksityisautoiluun verrattuna edullinen tapa liikkua, sanoo VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola.



Aikuisen kertalipun hinta nousee keskimäärin 60 senttiä. Lähiliikenteen lippujen hinnat ovat erilaisia eri reiteillä ja kesäkuussa voimaan tulevat muutokset vaihtelevat reittien mukaan. Lipun hinta on kyseisellä reitillä aina sama, riippumatta siitä, milloin lipun ostaa tai mihin kellonaikaan matkustaa.



Kahdella merkittävällä lähiliikennereitillä, Hyvinkää–Helsinki ja Järvenpää–Helsinki, lippuhinnat pysyvät ennallaan.



Esimerkiksi reitillä Helsinki–Riihimäki lähiliikenteen kertalipun hinta nousee 11,10 eurosta 11,50 euroon, reitillä Helsinki–Lahti lähiliikenteen kertalipun hinta nousee 12,70 eurosta 13,90 euroon ja reitillä Riihimäki–Lahti lähiliikenteen kertalipun hinta nousee 6,60 eurosta 6,90 euroon.



Lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten, varusmiesten ja siviilipalvelusvelvollisten alennukset säilyvät ennallaan. Alennusryhmäläiset matkustavat jatkossakin VR:n lähiliikenteessä kertalipuilla puoleen hintaan.