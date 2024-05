Muokattu flunssavirus voi olla avuksi pitkälle edenneen syövän hoidossa – suomalaisyhtiöllä lupaavia tutkimustuloksia

TILT Biotherapeutics on kehittänyt syövän hoitoon tarkoitetun lääkeaihion TILT-123:n, joka auttaa kehon puolustusjärjestelmää taistelemaan syöpäsoluja vastaan. Teknologia perustuu onkolyyttiseen adenovirukseen, joka on muokattu lisääntymään valikoidusti syöpäsoluissa ja hajottamaan niitä. Adenovirukset ovat usein myös arkisten flunssien taustalla.

Yhtiö on edennyt kliinisten tutkimusten vaiheeseen, joissa lääkeaihiota on annettu yli 70 syöpäpotilaalle Suomessa, Tanskassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Kaikilla heistä on ollut syöpä, jota ei ole enää pystytty hoitamaan muuten.

TILT Biotherapeuticsin perustaja-toimitusjohtaja Akseli Hemminki sanoo, että hoito on toistaiseksi osoittautunut erittäin turvalliseksi, niin yksin kuin yhdessä muiden immunoterapiamuotojen, kuten immuunivasteen muuntajien ja T-soluhoidon kanssa. Myös merkkejä tehosta on nähty: osalla potilaista kasvaimet pienenivät huomattavasti tai hävisivät täysin.

– TILT-123 on siihen tehtyjen muokkausten ansiosta harmiton normaalikudoksille mutta tappavan vaarallinen syöpäsoluille. Yleisimmin haittavaikutuksina on ollut kuumetta, vilunväristyksiä ja väsymystä, siis samantapaisia oireita kuin flunssassakin, Hemminki kertoo.

Tulevan kehitystyön mahdollistamiseksi TILT Biotherapeuticsilla on alkanut 12 miljoonan euron osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa.

– Nyt haettava rahoitus auttaa jatkamaan kliinisiä tutkimuksiamme, jotka pitkällä aikavälillä tähtäävät TILT-123:n kaupallistamiseen.

Parantaville hoidoille on suuri tarve

Syöpään sairastuu joka kolmas ihminen jossakin vaiheessa elämäänsä. Uusia hoitotapoja tarvitaan esimerkiksi munasarjasyöpään, keuhkosyöpään ja melanoomaan, joihin TILT Biotherapeuticsin lääkevirusta kehitetään.

Keuhkosyöpään kuolee enemmän ihmisiä kuin mihinkään muuhun syöpään, ja munasarjasyöpä on gynekologisista syövistä kärsivien potilaiden yleisin kuolinsyy. Melanooma taas on ihosyövän tappavin muoto. Yhteensä näihin syöpiin kuolee vuosittain maailmanlaajuisesti satoja tuhansia ja Suomessakin tuhansia ihmisiä.

– Hoitomuodot, joilla syöpä voidaan parantaa jarruttelun sijasta, ovat tärkeitä paitsi inhimillisistä myös taloudellisista ja yhteiskunnallisista syistä, Hemminki sanoo.

Yhtiön perustanut Akseli Hemminki toimii myös syöpätautien professorina Helsingin yliopistossa ja hoitaa syöpäpotilaita. Hänellä on jo vuosilta 2007–2012 kokemusta kokeellisesta hoito-ohjelmasta, jossa 290:tä potilasta hoidettiin kymmenellä erilaisella onkolyyttisellä adenoviruksella. Tämän hoito-ohjelman havainnot ovat myös TILT-123:n taustalla. TILT Biotherapeutics

Taustalla runsaasti tutkimusta ja vuosikymmenten kokemus

TILT Biotherapeuticsin tietojen mukaan markkinoilla on suuri tarve uusille, aiempaa tehokkaammille levinneen syövän hoitomuodoille. Immunoterapia on osoittautunut toimivaksi ja verraten turvalliseksi lähestymistavaksi, mutta se tehoaa vain joihinkin syöpätyyppeihin sekä yleensä vain pieneen osaan potilaista. Useimmissa syöpälajeissa, esimerkiksi munasarjasyövässä, ei ole vielä nähty sellaista tehoa, jolla olisi saatu hyväksyttyä lääkkeitä.

– Monissa tämänhetkisissä immuunihoidoissa on se rajoite, että kasvaimet piiloutuvat immuunijärjestelmältä. TILT-123 sen sijaan pystyy paljastamaan niitä immuunijärjestelmälle ja houkuttelemaan puolustussoluja paikalle, Hemminki kertoo.

Aiemmin lääkekandidaattia on tutkittu eläinkokeissa, joissa hoitovaste on ollut erinomainen. Kaikki syöpäkasvaimet on nujerrettu TILT-123:lla tai sen hiiriversioiden ja immuunivasteen muuntajan yhdistelmällä. Sen vahvuuksia ovat vuosikymmenien mittainen tutkimustausta sekä se, että suunnittelussa on huomioitu laboratoriodatan lisäksi potilaskokemukset vanhemmilla onkolyyttisillä adenoviruksilla.

Pitkän aikavälin tavoitteena kaupallistaminen – yhteistyö lääkeyhtiöiden kanssa alkanut

TILT Biotherapeuticsille järjestettiin Springvestin kautta rahoituskierros viimeksi vuonna 2020. Sen jälkeen yhtiö on muun muassa saanut valmiiksi kolme ja käynnistänyt neljä uutta kliinistä tutkimusta. Viimeksi tänään yhtiö on ilmoittanut esittelevänsä American Society of Clinical Oncologyn (ASCO) vuosikonferenssissa tutkimustuloksiaan, jotka vahvistavat entisestään TILT-123:n potentiaalia munasarjasyövän ja muiden kiinteiden kasvaimien hoidossa.

Yhtiö on myös solminut maailman johtaviin lääkeyhtiöihin kuuluvan Merck MSD:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka koskee immuunivasteen muuntaja pembrolitsumabin ja TILT-123:n yhteiskäyttöä sekä kehittämistä munasarjasyövän ja keuhkosyövän hoitoon. Lisäksi TILT Biotherapeutics tekee yhteistyötä Merck KGgA:n kanssa.

– Sopimukset antavat viitteitä siitä, että TILT-123:lla on arvoa myös lääkeyhtiöiden näkökulmasta, Hemminki toteaa.

Syövän jatkuvasti kasvavat lääkemarkkinat olivat viime vuonna kaikkineen jo yli 200 miljardia dollaria. Pelkästään keuhkosyövässä markkinan koko on yli 40 miljardia, munasarjasyövässä 11 miljardia ja melanoomassa 15 miljardia dollaria.

TILT Biotherapeuticsin pitkän aikavälin pyrkimyksenä on viedä TILT-123 näille markkinoille yhteistyössä kumppanin kanssa ja saada sille myyntilupa. Nopeimmillaan lääkeaihiolle voitaisiin saada myyntilupa munasarjasyövän hoitoon vuonna 2032.

TILT Biotherapeuticsilla on käynnissä tällä hetkellä viisi kliinistä tutkimusta onkolyyttisillä viruksilla. Se on tutkimusten määrän perusteella Euroopan suurin onkolyyttisia viruksia tutkiva lääkekehitysyhtiö ja yksi suurimmista tällaisista yhtiöistä koko maailmassa. TILT Biotherapeutics

Seuraavien 3–4 vuoden kuluessa TILT-123:n kehitys pyritään saamaan vaiheeseen, jossa yhtiö voi neuvotella lisensointisopimuksesta lääkeyhtiön kanssa tai tehdä exitin yrityskaupan avulla. Myös listautuminen on mahdollista.

Kaikkein tärkeintä myös kaupallisesti on onnistua kliinisissä kokeissa. TILT Biotherapeutics on parhaillaan kliinisen tutkimuksen vaiheessa 1b, jossa pystytään tutkimaan turvallisuuden lisäksi tehoa. Yhtiö tähtää tutkimus kerrallaan kohti seuraavia vaiheita ja lupaavia tuloksia niissä.

Hemmingin mukaan hoidon onnistumisen todennäköisyys yleensä paranee kehitystyön edetessä ja potilaskokemusten karttuessa. Näin on esimerkiksi siksi, että mitä enemmän kliinistä kokemusta lääkkeestä on, sitä terveempiä potilaita tutkimuksiin voidaan ottaa.

– Mitä aiemmassa vaiheessa syöpää päästään hoitamaan tehokkaasti, sitä parempia ovat tulokset, Hemminki kertoo.

Jos kaikkien vaiheiden 1–3 tutkimukset saataisiin onnistuneesti päätökseen, TILT-123:n kehittämiseen saataisiin kaupallinen kumppani ja sille saataisiin myyntiluvat, sillä voitaisiin hoitaa jopa yli 20 000:ta keuhkosyöpäpotilasta ja tuhansia munasarjasyöpä- ja melanoomapotilaita joka vuosi.