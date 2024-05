Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajuus siirtynyt Hyrkön perhevapaiden myötä Mikkoselle

– Orpon hallituksen epäoikeudenmukaiselle ja lyhytnäköiselle talouspolitiikalle tarvitaan vahvaa vastavoimaa. Vihreät tarjoaa jatkossakin vaihtoehtoja, joissa taloutta vahvistetaan ja uudistetaan ihmisten kannalta reilusti ja luonnon kannalta kestävästi, sanoo Mikkonen.

– Vatsassa potkiva vauva on kouriintuntuva muistutus siitä, kenen ehdoilla myös taloutta tulisi hoitaa. Niin talouden kuin tulevien sukupolvienkin kannalta ylivoimaisesti tärkein kysymys on se, miten taloutemme saadaan toimimaan yhden planeetan rajoissa. Hallituksen toimettomuus luonto- ja ilmastopolitiikassa on anteeksiantamatonta ja tulee ennen pitkää todella kalliiksi, toteaa Hyrkkö.

Mikkonen ja Hyrkkö peräänkuuluttavat hallitukselta rehellisyyttä tosiasioiden edessä.

– Hallituksen puheet ja teot ovat räikeässä ristiriidassa. Jos nykymeno jatkuu, pääministerin tulisi myöntää, että lupaukset luontokadon pysäyttämisestä ja hiilineutraaliuteen sitoutumisesta olivat vain juhlapuheita. Parempi vaihtoehto on kuitenkin muuttaa politiikan suuntaa ja tarttua toimeen, ennen kuin on liian myöhäistä, vaativat Mikkonen ja Hyrkkö.