Anni Kytömäki Luonnonperintösäätiön hallituksen puheenjohtajaksi

Hallituksen uusi puheenjohtaja Anni Kytömäki on koulutukseltaan luontokartoittaja ja tuntee säätiön jo pitkältä ajalta.

”Luonnonperintösäätiön perustaja Pentti Linkola pyysi minut hallitukseen vuonna 2004”, Kytömäki kertoo. ”Välissä on ollut taukoakin, mutta pari vuotta sitten palasin säätiön toimintaan, koska halusin jälleen mukaan konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. On suuri kunnia nyt aloittaa säätiön puheenjohtajana.”

Metsät ovat olleet Kytömäen elämän tärkeimpiä näyttämöitä lapsuudesta asti, ja hän on ammentanut niistä aiheita romaaneihinsa. Kytömäki on tarkastellut teoksissaan myös metsiensuojelun historiaa, etenkin esikoisromaanissaan Kultarinnassa ja vuonna 2020 Finlandia-palkinnon voittaneessa Margaritassa.

”Olen teini-ikäisestä asti potenut syvää surua vanhojen metsien hupenemisesta”, Kytömäki toteaa. ”Luonnonperintösäätiö tarjoaa kaltaisilleni ja kaikille muillekin mahdollisuuden edistää sitä, että villille luonnolle jää yhä tilaa punoa kudelmiaan.”

Luonnonperintösäätiö juhlii ensi vuonna 30-vuotista taivaltaan. Kytömäkeä miellyttää se, että säätiön perustehtävä on alusta asti ollut selkeä. Säätiö ostaa metsiä suojeluun lahjoitusvaroin. Yksinkertainen malli on ollut tehokas, sillä säätiön suojelualueiden määrä on noussut jo yli kahdensadan.

”Valtio on heikentänyt metsiensuojelun mahdollisuuksia, joten Luonnonperintösäätiötä ja muita yksityisiä suojelutahoja tarvitaan”, Kytömäki sanoo. ”On ollut hienoa huomata, että vaikeinakin aikoina moni haluaa auttaa säätiötä suojelemaan metsiä. Toivon hartaasti, että suuntaus jatkuu.”

Luonnonperintösäätiön hallituksessa jatkavat Kytömäen lisäksi ympäristöasiantuntija Matti Aalto, maantieteilijä Hannu Linkola, näyttelijä-kirjailija Reidar Palmgren, toimittaja Minna Pyykkö sekä filosofian tohtori ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Heli Jutila, joka valittiin varapuheenjohtajaksi. Uusina mukaan valittiin metsänhoitaja ja metsäekologi Petri Keto-Tokoi sekä hallintotieteiden tohtori ja ympäristöpolitiikan dosentti Minna Santaoja.