Suzanne Innes-Stubbin edustusiltapuku Viron vierailulla Marita Huurinaisen suunnittelema

Iltapuku toteutettiin Suzanne Innes-Stubbille tilaustyönä. Puvussa tavoiteltiin kantajansa persoonaa: Kevyt puku on samalla sekä klassisen kaunis että moderni ja yllättävä. Toteutustapa oli kokonaan käsin muotoilemalla ja ompelemalla.



"Tämä työskentelytapa on minulle hyvin ominainen, koen että puku on kuin veistos kantajansa päällä, ja sen sen työstäminen ikään kuin veistoksen luomista. Tälle kantajalle oli ilo puku tehdä."