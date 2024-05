Cecilia Damströmin sävellykset saavat kansainvälistä huomiota – Extinctionsille Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto 2024 -ehdokkuus

Säveltäjä Cecilia Damströmin sukupuutoista kertova teos Extinctions on saanut Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2024 musiikkipalkintoehdokkuuden. Ehdokkuus julkistettiin tänään tiistaina 28. toukokuuta. Lisäksi Damströmin toinen teos Permafrost on päässyt kansainvälisen “säveltäjien Euroviisuraadin” säveltäjärostrumin suositeltujen teosten listalle. Säveltäjärostrum (International Rostrum of Composers, IRC) järjestettiin 14.-17. toukokuuta Vilnassa, Liettuassa.