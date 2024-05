Kirjastoissa on tapahtumassa isoja muutoksia – sadat kirjastoammattilaiset tapaavat toisensa Kirjastopäivillä Kuopiossa

Kirjastoissa tapahtuu tällä hetkellä isoja muutoksia, jotka vaikuttavat kirjastoalan ammattilaisten työhön. Kirjastoa käytetään yhä enemmän puhelimen tai tabletin kautta. Tähän muutokseen vastaa uusi, tänä keväänä julkaistu E-kirjasto.

Digitalisaatio muuttaa kirjastoja myös muilla tavoin.

”Kirjastoissa pitää nyt miettiä, mitä kaikkea voidaan antaa tekoälyn tehtäväksi”, kertoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen.

Samaan aikaan kirjastoja uhkaavat kuntien rahoituksen leikkaukset, jotka aiheuttavat säästöpaineita esimerkiksi kirjastojen aineistoihin.

”Viimeistään syksyllä tiedetään, millaisia heikennyksiä kirjastojen palveluihin on tulossa”, Juha Manninen sanoo.

Ainutlaatuinen palvelu

Tänä vuonna kirjastoalan suurin koulutustapahtuma Kirjastopäivät järjestetään Kuopiossa 4.–6. kesäkuuta teemalla Kirjasto on kunnan sydän.

Tapahtuman nimellä halutaan muistuttaa kirjaston ainutlaatuisesta roolista kuntalaisten maksuttomana kulttuuripalveluna.

”Kirjasto mahdollistaa kuntalaisten kokoontumisen yhteen ilman erityistä syytä, omaehtoisen sivistymisen ja yhteisöllisyyden merkeissä. Se on todella arvokasta”, Juha Manninen sanoo.

Kirjastopäivillä julkistetaan laajan , kaikkia kirjastoja koskevan työntekijäkyselyn tulokset. Tutkimuksessa perehdyttiin muun muassa siihen, miten hyvin kirjastoammattilaiset jaksavat työssään ja mikä heitä työssä innostaa.

Kirjastopäiville on tulossa 500 osallistujaa ympäri Suomen. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös alan suurimmat ammattimessut, joissa on yli 30 näytteilleasettajaa.

Päivien keskeisimpiä teemoja ovat kirjaston vaikuttavuus ja sivistystyö, kirjastoammattilaisten monipuolinen ammattitaito ja siihen kohdistuvat odotukset, yhdenvertaisuus ja antirasismi sekä vihapuhe ja demokratia.

”Kirjastopäivät on ammattilaisille loistava paikka vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään. Ohjelman lisäksi on tärkeää, että he tapaavat toisiaan ja jakavat ajatuksia”, kertoo Kirjastopäivien tuottaja Pirjo Soininen Suomen kirjastoseurasta.

Kirjastopäivät järjestää Suomen kirjastoseura yhdessä Kuopion kaupunginkirjaston kanssa.