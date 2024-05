Stina Krooks stiftelse delar ut totalt 150 000 euro till aktörer inom bild- och scenkonst – barnorkestern Robin Hund & Hans glada orkester premieras

Stina Krooks stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst inklusive musik genom att årligen dela ut stipendier och pris med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Våren 2024 har Stina Krooks stiftelse beviljat sammanlagt 23 stipendier och pris för totalt 150 000 euro.

Med hjälp av stipendierna vill stiftelsen stöda både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade framstående konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stipendier ges i första hand till individer men mottagarna kan också vara grupper eller institutioner. Stiftelsens styrelse väljer stipendiaterna på förslag av sakkunniga och det går inte att ansöka om bidrag.

– Stipendierna representerar vår tro på konstens och kulturens kraft i samhället och med hjälp av stipendierna vill vi ge konkret erkänsla för konstnärernas mångsidighet och det värdefulla arbete de gör för oss alla, säger Stina Krooks stiftelses ordförande Susanne Homén-Lindberg.

Robin Hund & Hans glada orkester har hjärtat på rätt plats

En av stipendiaterna är Robin Hund & Hans glada orkester som spelar svängig barnmusik för hela familjen. Eldsjälarna bakom barnorkestern är Tomas Järvinen och Henrik Strang, Robin Hund och Bob Katt under spelningarna.

Robin Hund & Hans glada orkester har givit ut sex musikalbum på svenska, ett musikalbum på finska, ett sagoalbum om deras äventyr samt en sångbok. Orkestern har spelat ca 500 spelningar sedan starten år 2012 och de har vunnit Emma-pris 2018 och 2020.

Av stipendiemotiveringen framgår följande:

”Dom är med andra ord ganska flitiga, på riktigt, hunden och katten. Och deras musik är rolig, alldeles på riktigt riktigt rolig, vilket är som det skall, om orkestern heter glada orkestern. Det känns liksom viktigt och riktigt det dom gör. Dom har liksom hjärtat på rätt plats.”

Caroline Slotte gör internationell karriär inom keramikkonst

Enligt stiftelsen har Caroline Slotte uppmärksammats allt för sparsamt i sitt hemland med tanke på hennes internationella renommé: hennes verk har med stor framgång ställts ut internationellt, och hon är representerad i världens ledande designsamlingar, bland annat i Museum of Modern Art i New York och Victoria and Albert Museum i London.

”Som keramiker och konstnär har Slotte skapat en egen och unik plats inom readymade-genren. Hon fascineras av gammalt porslin: dess välbekanta mönster, bräckliga natur och aura av nostalgi och historia. Av det använda skapar Slotte något nytt, och erbjuder betraktaren utrymme för insikt och inblick i sitt eget förhållande till keramiska föremål”, låter stipendiemotiveringen.

Bildkonstnärerna Haliz Yosef och Nayab Ikram stipendiater för PortRe-portfolioresidensprogrammet

PortRe-portfolioresidensprogrammet erbjuder två bildkonstnärer per år en möjlighet att tillbringa en vecka i Köpenhamn för att utveckla sin portfolio tillsamman’s med danska konstsakkunniga. Det centrala i programmet är att skapa utrymme för dialog mellan konstnärerna och etablerade aktörer. Programmet förverkligas i samarbete med Finlands Kulturinstitut i Danmark.

Stipendiater för PortRe-portfolioresidensprogrammet 2024 är bildkonstnärerna Haliz Yosef och Nayab Ikram.

Tvärvetenskapliga konstnären Haliz Yosef är född i Irak innan hen som 6-åring flyttade till Ekenäs. Yosef har studerat vid Bildkonstakademin i Helsingfors och hens verk har ställts ut i Finland, Sverige, Stor-Britannien och Syd-Korea.

Åländska Nayab Ikram är fotograf och bildkonstnär och utbildad vid Yrkehögskolan Novia i Jakobstad. Hennes rötter är i Pakistan och hon är bosatt i Åbo. Ikrams verk har ställts ut bland annat på Rotterdam Photo i Holland och Moderna Museet i Sverige.

Övriga stipendiater inkluderar bland andra Jenny Carlstedt, Hanna Kronqvist och Viggo Wallensköld.

Stipendier utdelade av Stina Krooks stiftelse år 2024

Stipendier – scenkonst, teater

Rasmus Slätis

Meri Anna Hulkkonen

Jonatan Sundström

Simon Häger

Fabian Nyberg

Sonja Ahlfors

Joanna Wingren

Stipendier – scenkonst, musik

Minna Nyberg

Olivia Kyllönen

Sarah Nedergård

Jenny Carlstedt

Hanna Kronqvist

Anna Schultz

Robin Hund & Hans glada orkester

Stipendier – bildkonst

Caroline Slotte

Viggo Wallensköld

Patricia Rodas

Benjamin Orlow

Bo Haglund

Jonas Karén

Vilma Määttänen

Residensprogram – bildkonst

Haliz Yosef

Nayab Ikram

En fullständig lista på de beviljade stipendierna inklusive stipendiemotiveringar hittas bifogat.