Otava julkaisee kesällä laadukkaita kansainvälisiä jännäreitä

Jørn Lier Horst & Thomas Enger: Lähtölaskenta (Otava)

Huumaavan jännittävä Blix ja Ramm -sarja alkaa!



Oslo, 2018. Entinen kestävyysjuoksija Sonja Nordstrøm ei saavu kiistanalaisen omaelämäkertansa julkaisutilaisuuteen. Kun julkkistoimittaja Emma Ramm vierailee Nordstrømin kotona myöhemmin samana päivänä, hän löytää oven lukitsemattomana ja merkkejä kamppailusta. Keskelle tv-ruutua on teipattu kisanumero. Numero 1.



Rikostutkija Alexander Blix joutuu keskelle kuuluisuuden valokeilassa käytävää jahtia, kun huippujuoksijasta alkaa löytyä harkittuja johtolankoja. Murhaaja on päässyt julmassa suunnitelmassaan vasta lähtölaskennan alkuun.



Ilmestyy 30.5. Teoksen on suomentanut Outi Menna.

Jørn Lier Horst: Tapaus 1569 (Otava)



Poliisi William Wisting viettää kesälomaa ja seuraa sivusta paikallisen katoamistapauksen tutkintaa. Agnete Roll on ollut poissa kolme päivää, eikä johtolankoja löydy.



Sitten Wisting saa kirjeen, joka sisältää vain numerosarjan. Hän yhdistää koodin vanhaan henkirikokseen: Kesäyönä vuonna 1999 nuori nainen tapettiin kotimatkallaan. Rikos ratkaistiin nopeasti, tekijä tuomittiin ja vangittiin. Tapaus on jo hautautunut ajan kerroksiin, mutta Agneten katoamisen tutkinta paljastaa seikkoja, jotka jäivät pimentoon kaksikymmentä vuotta sitten.



Kirje on vasta alkua. Totuus tappajasta on järkyttävämpi kuin kukaan osaisi aavistaa.



Ilmestyy 13.6. Teoksen on suomentanut Päivi Kivelä.

Lucy Clarke: Haaksirikkoutuneet (Otava)

Sisarukset Erin ja Lori riitelevät juuri ennen lentoa Fidžille, jossa heidän piti viettää unelmalomaa luksusresortissa. Vain Erin nousee koneeseen - ja katoaa lentokoneen mukana. Mysteerilennon ratkaisematon kohtalo jää piinaamaan Loria.



Eloonjääneet ovat jumissa pienellä autiosaarella keskellä eteläistä Tyyntämerta. Luonnon armoilla elävien selviytyjien väliset jännitteet kiristyvät, salaisuudet pulpahtavat pintaan ja joukko pienenee päivä päivältä. Paratiisin raunioissa selviytymisestään taisteleva ihminen on valmis tekemään mitä tahansa.



Ilmestyy 13.6. Teoksen on suomentanut Kristiina Vaara.

Alexander McCall Smith: Laiskanlinnan laulu (Otava)

Laatuun ja mukavuuteen panostava huonekalumyyjä saa kilpailijakseen suuryrityksen, jonka myyntivaltti on alhaiset hinnat. Mma Ramotswe tulee kuitenkin hätiin ja auttaa panemaan pystyyn kampanjan, joka saa suuryrityksenkin varpailleen. Samaan aikaan Mma Makutsin hienotunteisuutta ja kärsivällisyyttä tarvitaan, kun vanhan ystävän poika joutuu vaikeuksiin.



Etsivätoimistolla on kädet täynnä töitä, mutta aikaa jää myös polveilevalle keskustelulle ja lukuisille rooibosteekupillisille - ja juuri näiden eväiden avulla ratkaisut kiperiin pulmiin hiljalleen löytyvät.



Ilmestyy 20.6. Teoksen on suomentanut Outi Järvinen.





Tess Gerritsen: Vakoojarannikko (Otava)



Maggie Bird elää hiljaista elämää pikkukaupungissa Mainessa. Hän pitää tiiviisti yhteyttä naapureihin ja käy säännöllisesti kirjakerhon tapaamisissa - tosin useammin kumoamassa martineita ja juoruamassa kuin keskustelemassa kirjallisuudesta.



Tai siltä kaikki ainakin näyttää. Oikeasti Maggie, kuten muutkin saman kirjakerhon jäsenet, on eläköitynyt salaisen palvelun agentti.



Kun Maggien pihatieltä löytyy ruumis, hän on varma että kyseessä on viesti. Vanhat kollegat apunaan hän ryhtyy selvittämään tapausta, eikä paikalliselta poliisilta jää huomaamatta, että joukko eläkeläisiä on häntä askelen edellä.



Ilmestyy 8.8. Teoksen on suomentanut Ilkka Rekiaro.

PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi