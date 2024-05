Stina Krookin säätiö jakaa yhteensä 150 000 euroa kuva- ja näyttämötaiteen tekijöille Suomessa – palkittujen joukossa lastenorkesteri Robin Rekku & Jekkuorkesteri

Stina Krookin säätiö tukee ja edistää kuva- ja näyttämötaidetta mukaan lukien musiikkia jakamalla vuosittain palkintoja ja stipendejä kiinnittäen erityistä huomiota Suomen ruotsinkieliseen väestöön. Keväällä 2024 Stina Krookin säätiö on jakanut yhteensä 23 stipendiä yhteismäärältään 150 000 euroa.

Säätiö haluaa stipendien avulla tukea sekä lupaavia, uransa alussa olevia taiteilijoita että palkita jo asemansa vakiinnuttaneita merkittäviä taiteilijoita pitkäjänteisestä työstä taiteen parissa. Stipendit myönnetään ensisijaisesti yksityishenkilöille, mutta saajina voivat olla myös ryhmät ja instituutiot. Stipendejä ei voi hakea, vaan säätiö myöntää palkinnot asiantuntijoiden lausuntojen perusteella.

– Stipendit edustavat uskoamme taiteen ja kulttuurin voimaan yhteiskunnassamme, ja stipendien avulla haluamme antaa konkreetista tunnustusta taiteilijoiden monipuolisuudelle ja arvokkaalle työlle, jota he tekevät meille kaikille, sanoo Stina Krookin säätiön puheenjohtaja Susanne Homén-Lindberg.

Robin Rekku ja Jekkuorkesterilla on sydän paikallaan

Yksi tämän vuoden stipendiaateista on Robin Rekku & Jekkuorkesteri, joka soittaa koko perheelle soveltuvaa svengaavaa lastenmusiikkia. Tulisielut orkesterin takana ovat Tomas Järvinen ja Henrik Strang, tutavallisemmin Robin Rekku ja Bob Katti esitysten aikana.

Robin Rekku & Jekkuorkesteri ovat julkaisseet yhden suomenkielisen levyn, kuusi ruotsinkielistä levyä, yhden satualbumin heidän seikkailuistaan sekä yhden laulukirjan. Orkesteri on esiintynyt noin 500 kertaa sitten yhteen perustamisen vuonna 2012, ja he ovat voittaneet Emma-palkinnot vuosina 2018 ja 2020.

Stipendin perusteluissa kerrotaan seuraavasti:

” Toisin sanoen rekku ja katti ovat olleet varsin ahkeria. Heidän musiikkinsa on hauskaa, todella hauskaa, niin kuin pitääkin, jos orkesterin nimenä on iloinen orkesteri. Se, mitä he tekevät, tuntuu jotenkin tärkeältä ja oikealta. Heillä on sydän paikallaan.”

Caroline Slotte tekee kansainvälistä uraa keramiikkataiteilijana

Säätiön mukaan Caroline Slotte on saanut kotimaassaan aivan liian vähän huomiota hänen kansainvälistä mainettaan ajatellen: hänellä on ollut onnistuneita kansainvälisiä näyttelyjä ja hänen töitään on esillä maailman johtavissa muotoilukokoelmissa, kuten Museum of Modern Artissa New Yorkissa ja Victoria and Albert Museumissa Lontoossa.

”Keramiikkona ja taiteilijana Slotte on raivannut itselleen oman ainutlaatuisen paikkansa readymade-genressä. Häntä kiehtoo vanha posliini: sen tutut kuviot, hauraus sekä nostalgian ja historian aura. Siitä Slotte luo uutta antaen tilaa katsojan oivalluksille ja mahdollisuuden tarkastella omaa suhdetta keraamisiin esineisiin”, lukee stipendin perustelutekstissä.

PortRe-residenssiohjelman stipendiaatteina kuvataiteilijat Haliz Yosef ja Nayab Ikram

PortRE-portfolioresidenssiohjelma tarjoaa vuosittain kahdelle taiteilijalle mahdollisuuden viettää viikko Kööpenhaminassa ja kehittää portfoliotaan yhdessä tanskalaisten taideasiantuntijoiden kanssa. Keskeistä ohjelmassa on antaa tilaa taiteilijoiden ja vakiintuneiden toimijoiden väliselle vuoropuhelulle. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Suomen Tanskan kulttuuri-instituutin kanssa.

PortRe-residenssiohjelman vuoden 2024 stipendiaatit ovat kuvataiteilijat Haliz Yosef ja Nayab Ikram.

Irakissa syntynyt poikkitieteellinen taiteilija Haliz Yosef muutti Tammisaaren 6-vuotiaana. Yosef on opiskellut Taidekorkeakoulussa Helsinkissä ja hänen teoksia on ollut esillä Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Etelä-Koreassa.

Ahvenanmaalta kotoisin oleva Nayab Ikram on valokuvaaja ja kuvataiteilija. Hän on opiskellut Ammattikorkeakoulu Noviassa Pietarsaaressa. Nykyään Turussa asuvan Ikramin juuret ovat Pakistanista. Ikraminen teoksia on esitelty muun muassa Rotterdam Photo -festivaaleilla Hollannissa ja Moderna Museetissa Ruotsissa.

Muita stipendiaatteja ovat muun muassa Jenny Carlstedt, Hanna Kronqvist ja Viggo Wallensköld.

--

Stina Krookin säätiön palkinnot ja stipendit vuonna 2024

Stipendit – näyttämötaide, teatteri

Rasmus Slätis

Meri Anna Hulkkonen

Jonatan Sundström

Simon Häger

Fabian Nyberg

Sonja Ahlfors

Joanna Wingren

Stipendit – näyttämötaide, musiikki

Minna Nyberg

Olivia Kyllönen

Sarah Nedergård

Jenny Carlstedt

Hanna Kronqvist

Anna Schultz

Robin Rekku & Jekkuorkesteri

Stipendit – kuvataide

Caroline Slotte

Viggo Wallensköld

Patricia Rodas

Benjamin Orlow

Bo Haglund

Jonas Karén

Vilma Määttänen

Residenssiohjelma – kuvataide

Haliz Yosef

Nayab Ikram

Tarkemmat tiedot jaetuista stipendeistä perusteluineen löytyvät tiedotteen liitteestä.