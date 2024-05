Bussiliikenteeseen muutoksia kesäkauden alussa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus kilpailutti viime talvena Iisalmen ja Varkauden paikallisliikenteet. Kilpailutuksen myötä Iisalmen paikallisliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kesäkuun alusta. Jatkossa Iisalmen paikallisliikenteen bussivuoroja hoitaa Savonlinja Oy. Varkauden paikallisliikenteen ja Varkaus-Joroinen lähiliikenteen liikennöitsijänä aloittaa 3.6.2024 alkaen Soisalon Liikenne Oy.

Liikennöitsijöiden vaihtuminen ei aiheuta paikallisliikenteen lippuihin tai hintoihin muutoksia, vaan entiset lipputuotteet käyvät jatkossakin. Lisäksi Varkauden seudulle tulee uutena vaihtoehtona Keski-Savon kausilippu, jolla voi matkustaa Pieksämäen ja Varkauden paikallisliikenteissä sekä Varkaus-Joroinen ja Varkaus-Pieksämäki yhteysväleillä. Uusilla sopimuksilla on ilmastopositiivisia vaikutuksia, sillä Iisalmen ja Varkauden paikallisliikenteiden bussit kulkevat jatkossa biodieselillä.

Iisalmessa paikallisliikenne jatkuu nykymuodossaan ilman vuoromuutoksia. Varkauden paikallisliikenteen linja 1 on jatkossa yhdistelmä aiemmin ajetuista linjoista 1 ja 2. Linjojen yhdistämisellä parannetaan aikatauluvarmuutta, sillä se mahdollistaa aiempaa väljemmän ajoajan (nykyisin liian kireälle) Taulumäki– Sairaala-välille. Varkaus-Joroinen lähiliikenteen reittien lähtö- ja päätepysäkiksi on yhtenäistetty Varkaudessa Kuoppakangas. Kuvansin linja on muutettu kulkemaan Lemmikkitien kautta.

Muutoksia liikennöitsijöissä kesäkauden alusta

Pohjois-Savon ELY-keskus kilpailutti keväällä 2024 sopimusliikenteitään. Kilpailutuksen perusteella 3.6.2024 alkavalla kesäkaudella liikennöitsijä vaihtuu useammilla yhteysväleillä. Sonkajärvi-Iisalmi bussivuoroja liikennöi jatkossa Linja-autoliike Veljekset Laitinen Oy, Iisalmi-Pielavesi-Keitele vuoroja Oy Rytkönen&Co ja Varpaisjärvi-Iisalmi sekä Joensuu-Iisalmi vuoroja Mika K. Niskanen Oy. Lieksa-Nurmes yhteysväliä liikennöi Savo-Karjalan Linja Oy ja Varkaus-Heinävesi-Joensuu liikennettä Soisalon Liikenne Oy. Varkaus-Pieksämäki bussivuoroja liikennöi Rautalammin Auto Oy ja Pertunmaa-Mikkeli vuoroja Ihastjärven Linja Oy. Osalla yhteysväleistä on myös markkinaehtoista liikennettä.

Kesäkuun alusta alkavien sopimusliikenteiden aikatauluja ja reittejä on kilpailutuksen yhteydessä muutettu sekä osa kannattamattomista vuoroista jouduttu lakkauttamaan. Ajantasaiset aikataulut löytyvät Matkahuollon sivuilta ja liikennöitsijöiltä.

Määrärahojen niukkuus syynä viikonloppuyhteyksien loppumiselle

Pohjois-Savon ELY-keskuksen käytössä oleva joukkoliikenteen määräraha on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Määrärahaa on myönnetty noin 20 % vähemmän kuin mikä olisi välttämätöntä nykyisen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi. Määrärahan niukkuudesta ja yleisen kustannustason noususta johtuen ELY-keskus on joutunut karsimaan etenkin lauantaisin ja sunnuntaisin ajettavista bussivuoroista sekä joistain kesäliikenteistä, joissa ei ole ollut riittävästi matkustajia. Kesäkauden alusta ELY-keskus lakkauttaa viikonloppuvuoroja yhteysväleillä Mikkeli-Juva-Sulkava, Iisalmi-Vieremä, Iisalmi-Kiuruvesi, Rautalampi-Suonenjoki, Varpaisjärvi-Kuopio, Sulkava-Savonlinna ja Rääkkylä-Joensuu. Kesäkauden vuorot lakkaavat kokonaan yhteysväleillä Lieksa-Nurmes ja Rääkkylä-Joensuu.

Lisäksi ELY-keskus joutuu lakkauttamaan kuluvan ajokauden loppuun erityisesti työmatkaliikenteelle suunnitellut vuorotarjonnat yhteysväleillä Iisalmi-Vieremä ja Mikkeli-Juva.

Pohjois-Savon ELY-keskus toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella lukuun ottamatta Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkiseutujen toimivalta-alueita. ELY-keskuksen sopimusliikenne on tyypillisesti seudullista alueen kuntakeskuksista keskuskaupunkiin suuntautuvaa tai kaupunkien välistä liikennettä. Näiden lisäksi erityisesti kaupunkien välillä voi olla markkinaehtoista kaukoliikennettä.