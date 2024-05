Pikkuhuuhkajat nimetty kesäkuun Baltic Cupiin - syksyn kotiottelut pelataan Tammelassa

Turnaukseen nimetty joukkue - kolme maalivahtia ja 12 kenttäpelaajaa - on vajaamiehinen, ja sitä täydennetään vielä. Baltic Cupin aikana esimerkiksi Veikkausliiga ei jää maaottelutauolle, mikä on vaikuttanut joukkueen kokoamiseen.

- Viikonlopun aikana keskustelen päävalmentajien kanssa. Silloin selviää, onko joukkueeseemme mahdollista saada mukaan joitakin pelaajia, jotka eivät ole avainrooleissa niissä Veikkausliigan peleissä, jotka pelataan samaan aikaan Baltic Cupin kanssa, Lehkosuo kertoo.

Baltic Cupin jälkeen syksyllä Pikkuhuuhkajilla on ohjelmassa neljä ottelua EM-karsinnoissa - panoksena on kisapaikka. Kotiottelunsa Suomi pelaa uudella Tammelan stadionilla Romaniaa vastaan 10.9. ja Montenegroa vastaan 15.10 - kaksi jäljelläolevaa vierasottelua pelataan Armeniaa vastaan 6.9. ja Sveitsiä vastaan 11.10.

Pikkuhuuhkajien tulevat maaottelut:

6.6.2024: Viro – Suomi, Kuressaare (Baltic Cup)

9.6.2024: Suomi – Latvia/Liettua, Kuressaare (Baltic Cup)

6.9.2024 Armenia – Suomi (EM-karsinnat)

10.9.2024 Suomi – Romania, Tampere (EM-karsinnat)

11.10.2024 Sveitsi – Suomi (EM-karsinnat)

15.10.2024 Suomi – Montenegro, Tampere (EM-karsinnat)

11.11.2024 & 19.11.2024: Mahdolliset jatkokarsintaottelut

Joukkue Baltic Cupiin (aiemmat joukkueet Suomessa)

Lucas Bergström (mv), IF Brommapojkarna (TPS, Pargas IF)

Jasper Samooja (mv), US Lecce (FC Honka, PPJ)

Lasse Schulz (mv), Viborg FF (FC Honka, HJK, KäPa)

Daniel Armstrong, Atalanta BC (Ilves)

Lucas von Hellens, CS Marítimo

Luka Hyryläinen, TSG Hoffenheim (HJK)

Rony Jansson, Kalmar FF (HJK, GrIFK)

Arttu Lötjönen, UC Sampdoria (FC Jazz, TOVE)

Adam Marhiev, FK Rīgas Futbola Skola (HJK, FF Jaro)

Kai Meriluoto, FKS Stal Mielec (HJK, Ilves, KyIF)

Tony Miettinen, Odds BK (KuPS, AC Oulu, SiPS)

Henri Salomaa, Calcio Lecco (HJK)

Naatan Skyttä, Toulouse FC (Ilves, HJS)

Santeri Väänänen, Rosenborg BK (HJK, PPV)

Kalle Wallius, IK Start (HJK, HPS)