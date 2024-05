Alko, Frendie ja HelsinkiMissio yhdistävät voimansa yksinäisyyttä vastaan

Yksinäisyys on kasvava yhteiskunnallinen ongelma, joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Tänä päivänä joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä työelämässä. Melko usein tai jatkuvasti itsensä yksinäiseksi töissä kokee 7 % vastanneista. Joka kymmenes kärsii ulkopuolisuuden tunteesta työelämässä. Ulkopuolisuuden tunne korostui alle 30-vuotiailla.

Toimijoiden välinen yhteistyö ja Alkon tarjoama taloudellinen tuki mahdollistavat, että digitaalisen Frendie-palvelun kautta pitkäkestoista yksinäisyyttä kokeva voi jatkossa helposti löytää ja hyödyntää HelsinkiMission Yksinäisyystyön keskuksen palveluita, kuten keskusteluapua ja omahoito-ohjelmaa. Tavoitteena on luoda pitkäjänteinen ja vaikuttava toimintamalli, joka vähentää työikäisten yksinäisyyttä ja parantaa työssä koettua hyvinvointia.

– Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma. Teemme yksinäisyyttä näkyväksi, haluamme ennaltaehkäistä yksinäisyydestä aiheutuvia alkoholihaittoja. Meille Alkossa on tärkeää, että voimme olla vastuullisuustyömme kautta edistämässä suomalaisten hyvinvointia, ja tässä yhteistyössä on kyse juuri siitä”, toteaa Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

– Tunnemme hyvin palvelumme loppukäyttäjät ja tiedämme, että muuttuvat elämäntilanteet vaativat joskus syvällisempää keskustelua toisen henkilön kanssa, siksi yhteistyömme on äärimmäisen tärkeä osoitus siitä, miten yhdessä eri toimijoiden kanssa voimme rakentaa ratkaisuja yksinäisyyden haasteiden voittamiseksi”, sanoo Frendien digitaalisten ratkaisujen asiantuntija Arla Joensuu.

– Yksinäisyys koskettaa myös työelämässä olevia ihmisiä, ja meidän on yhdistettävä voimamme tarjotaksemme kattavaa tukea ja löytääksemme toimivia ratkaisuja tähän ongelmaan. Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa”, lisää HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Tutustu Työelämän yksinäisyys -barometri 2024.

Alko

Alko on erilainen kauppa. Meille on laissa kirjattu tehtävä myydä alkoholijuomia siten, että vähennämme alkoholin haittoja. Tehtävämme on pysynyt samana vuodesta 1932 saakka. Tutkitusti moni suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Yhteistyössä HelsinkiMission ja Frendie-sovelluksen kanssa Alko haluaa olla mukana ehkäisemässä yksinäisyyttä yhteiskunnassamme.

Frendie

Yhteiskunnallinen yritys Frendie kuuluu ARVO-liittoon sekä Suomalaisen työn liittoon. Yhteiskunnallisena tehtävänämme on kehittää moderneja digitaalisia ratkaisuja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä ja edistämään yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista hyvinvointia.

HelsinkiMissio

HelsinkiMissio on kehittänyt maailman ensimmäisen ohjelman ja sertifikaatin yksinäisyyden vähentämiseksi työyhteisöissä. Work to Belong -ohjelman toimenpiteet ovat tutkimustietoon perustuvia interventioita. Ohjelma tarjoaa koulutuksia ja konkreettisia työkaluja koko työyhteisölle yksinäisyyden tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Work to Belong -ohjelma on kehitetty yhteistyössä Alkon kanssa.