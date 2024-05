Huolto- ja rakennustyöt rajoittavat kesällä sähkön siirtokapasiteettia Ruotsin ja Suomen välillä

Fingrid on riitauttanut valvontakameratoimittajansa laskutuksen 20.5.2024 09:25:14 EEST | Tiedote

Helsingin Sanomissa on julkaistu tänään 20.5. uutinen liittyen Fingridin valvontakamerahankintoihin. Fingrid on selvittänyt keväästä 2023 palvelutoimittajansa Noatek Oy:n laskutusta liittyen tyyppivikaisten kameroiden korjauslaskutukseen. Sähköasemille asennettavissa valvontakameroissa on esiintynyt tyyppivikoja, jotka kameroiden maahantuoja on hyvittänyt Noatekille. Tarkoituksena on ollut selvittää, onko palvelutoimittaja veloittanut Fingridiä perusteettomasti kameroiden korjaus- tai vaihtokustannuksista. Fingrid on tutkinut asiaa sekä sisäisesti että yhtiön ulkoisten neuvonantajien avulla ja noudattanut heiltä saatuja toimintasuosituksia. Ensisijaisesti asiassa on kysymys tavanomaisesta Fingridin johdon toimivaltaan kuuluvasta yritysten välisestä sopimusriita-asian hoidosta. Selvitysten tulokset osoittavat, että Fingridin menettely ja toimenpiteet palvelutoimittajaa kohtaan ovat olleet riittäviä ja oikeasuhtaisia. Selvitykset ovat kuitenkin osin kesken, eikä Fingrid ole siksi tehnyt