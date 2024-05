Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä: Jäädytettyjen venäläisten varojen luovuttamista Ukrainalle tulee selvittää myös Suomessa

Viron parlamentti eli Riigikogu hyväksyi toukokuun puolivälissä lain, jonka mukaan maassa kansainvälisten pakotteiden nojalla jäädytettyjä venäläisiä varoja voitaisiin luovuttaa Ukrainalle etukäteiskompensaationa Venäjän sotarikosten aiheuttamista vahingoista. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä toteaa, että Viron parlamentin päätöksestä tulee ottaa mallia Suomessa.

”Virossa hyväksytty laki mahdollistaa sen, että yksityishenkilöiden ja yritysten Virossa jäädytettyjä varoja voitaisiin käyttää etukäteen Ukrainalle maksettavana kompensaationa Venäjän sotarikoksista, jos kyseiset jäädytettyjen varojen omistajat ovat todennetusti myötävaikuttaneet Venäjän laittomiin sotatoimiin”, Aalto-Setälä selventää.

Aalto-Setälän mukaan Virossa hyväksytty laki toimii tärkeänä ennakkotapauksena, joka tulisi huomioida myös Itämeren pohjoispuolella. Aalto-Setälän mukaan asiasta tulisi käynnistää selvitystyö, joka arvioisi aloitetta kansallisen lainsäädäntömme ja kansainvälisten velvoitteidemme näkökulmasta.

”On selvää, että asiaan liittyy vaikeita juridisia kysymyksiä omaisuudensuojasta ja yksilöiden oikeusturvasta alkaen. Siksi perinpohjainen selvitys Suomen oikeusjärjestelmän näkökulmasta on paikallaan. Vaikealta näyttävä tilanne ei kuitenkaan ole syy jättää tekemättä. Aina on vaihtoehtoja”, Aalto-Setälä painottaa.

Aalto-Setälän mukaan asiassa tulee ottaa huomioon myös tilanne EU:n neuvottelupöydissä. Tällä viikolla uutisoitiin, että Unkari on estämässä unionin suunnitelman ohjata Venäjän keskuspankin jäädytettyjä varoja Ukrainan aseapuun.

”On tärkeää, että jäädytettyjen varojen luovuttamiseen liittyvä prosessi on käynnissä EU:ssa. Samaan aikaan tarvitaan kuitenkin myös kansallinen selvitys. Viron esimerkki on tärkeä ennakkotapaus, jolla kasvatetaan painetta löytää kestäviä ratkaisuja jäädytettyjen varojen luovuttamiseksi. Tähän työhön myös Suomen on ryhdyttävä, Aalto-Setälä toteaa.

”Ukraina ansaitsee kaiken tukemme”, Aalto-Setälä päättää.