Varautumisen merkitys kasvaa – alueellinen maanpuolustuskurssi jälleen täynnä

Alueellinen maanpuolustuskurssi antaa osallistujille yleiskuvan Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaismaanpuolustuksen eri alojen järjestelyistä ja valmiudesta. Lisäksi kurssi perehdyttää osallistujat kokonaisturvallisuuden eri alojen alueellisiin ja paikallisiin tehtäviin sekä keskinäisiin vaikutussuhteisiin.

Maanpuolustuskurssia johtaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja ja Kainuun prikaatin aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Paavo Sarala. Sotkamon kunnan tervehdyksen kurssille tuo kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

Maanpuolustuskurssin osallistujavalinnalla pyritään kattamaan mahdollisimman laaja kirjo yhteiskunnan toimijoita, joilla on keskeinen rooli erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinnassa. Osanottajat edustavat muun muassa kuntia, hyvinvointialueita, pelastuslaitoksia, poliisilaitoksia, eri viranomaisia ja elinkeinoelämän osalta huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä.

”Kurssit ovat hyvin suosittuja ja ne täyttyvät nopeasti. Nostimme viime vuonna osallistujien määrää reilusta 50 noin 80 henkilöön, ja silti halukkaita jää yhä varasijoille. Turvallisuusympäristömme muutos on vaikuttanut maanpuolustuskurssien tarpeeseen ja sen sisältöjen arvottamiseen. Häiriö- ja poikkeusoloissa kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi on erittäin tärkeää, että eri toimijat tuntevat toisensa ja yhteistyö sujuu hyvin”, kertoo johtaja Petteri Koskinen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Viiden päivän kurssilla käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä varautumisesta, kuten laajamittaista maahantuloa ja väestönsuojelua. Kurssilla paneudutaan myös alueellisen huoltovarmuuteen, kyberuhkiin sekä viestintään. Kurssilaisten ohjelmaa kuuluu myös vierailu Kainuun prikaatiin Kajaaniin.

Ryhmätöissä osallistujat pääsevät verkostoitumaan ja paneutumaan yhdessä kuvitteelliseen häiriötilanteeseen sekä suunnittelemaan tilanteen vaatimia toimenpiteitä.

Vuokatissa järjestettävä kurssi on 83. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella järjestettävä alueellinen maanpuolustuskurssi. Kursseja on alueella järjestetty vuodesta 1963 alkaen ja niille on osallistunut reilut 4 000 henkilöä. Peruskurssien lisäksi aluehallintovirasto järjestää kahden päivän jatkokursseja sekä 1–2 päivän erikoiskursseja. Tämän vuoden lopulla järjestetään eläinkeinoelämälle suunnattu erikoiskurssi.