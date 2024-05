DS Smith on korvannut yli miljardi kertakäyttöistä muovipakkausta pahvipakkauksilla

DS Smith on maailmanlaajuisesti toimiva, johtava kestävän kehityksen mukaisten aaltopahvista valmistettavien pakkausten suunnittelija ja valmistaja, tukenaan kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot. Yrityksen pääkonttori on Lontoossa, se on FTSE 100 -listattu ja toimii yli 30 maassa työllistäen noin 30 000 ammattilaista. Yritys on merkittävä tekijä verkkokaupan, kuluttajatuotteiden, vähittäiskaupan ja teollisuuden toimitusketjuissa. Sen olemassaolon tarkoitus kiteytyy lauseeseen ‘Redefining Packaging for a Changing World’ ja Now and Next -nimisellä kestävän kehityksen strategiallaan se on sitoutunut johtamaan muutosta kohti kiertotalouden mukaista toimintaa tuottaen ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää kertakäyttöistä muovia, pienentää toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjä ja parantaa kierrätystä. DS Smith on Ellen MacArthur -säätiön strateginen kumppani. DS Smithin juuret ovat vuodessa 1940, jolloin Smithin perhe perusti yrityksen. Suomessa juuret ulottuvat jo vuoteen 1911 Tampereella perustettuun Suomen ensimmäiseen aaltopahvia valmistavaan tehtaaseen. DS Smithillä on tehtaat viidellä paikkakunnalla Suomessa (Tampere, Nummela, Pirkkala, Akaa, Ii).