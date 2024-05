Rusinat ja kuivatut chili ja yrtit sisälsivät useiden eri torjunta-aineiden jäämiä, raja-arvot eivät ylittyneet – Kuluttajan ei tarvitse olla huolissaan

Yksi Tullin perustehtävistä on Suomeen tuotavien elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun valvonta. Jos tuotteista löytyy liikaa torjunta-ainejäämiä, Tulli kieltää erän pääsyn Suomen markkinoille. Jos ainetta löytyy, mutta sen määrä ei ylitä lainsäädännön mukaista enimmäismäärää, Tulli huomauttaa toimijaa. Vaikka yksittäisten torjunta-aineiden raja-arvot eivät ylity, niin tuotteissa voi olla useampia eri torjunta-aineiden jäämiä.

− Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Suomessa voi edelleen käyttää huoletta tuontielintarvikkeita. Esimerkiksi torjunta-aineiden jäämistä eri tuotteissa on hyvä tietää, mutta huolissaan ei tarvitse olla. Käytännössä sallitut enimmäismäärät on asetettu huomattavasti matalammalle tasolle kuin kuluttajien turvallisuus edellyttäisi. Toivottavasti EU:ssa saadaan yhteisiä käytänteitä esimerkiksi torjunta-aineiden yhteisvaikutusten valvontaan, sanoo tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Vuosien 2021-2023 aikana Tulli tutki yli 5 000 tuote-erää torjunta-aineiden osalta. Tulli valvoo riskiperusteisesti ja kohdentaa valvonnan tiettyihin tuote-eriin. Elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta toimijan omavalvontavastuu on olennainen.

− Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on aina niiden tuotannosta ja myynnistä vastaavalla yrityksellä, sanoo Neffling.

Elintarvikevalvonnan tuloksia: Viisi eniten torjunta-aineiden jäämiä sisältänyttä tuotetta

Vuosina 2021-2023 viisi eniten torjunta-aineiden jäämiä sisältäneitä tuotteita olivat rusinat (jäämiä 27 eri torjunta-aineesta, keskimäärin tutkituissa erissä oli jäämiä 9 eri torjunta-aineesta), kuivattu chili (22, 7) ja kuivatut yrtit (erityisesti tilli) (20, 4) sekä tee ja vastaavat (17, 4) ja ruohosipuli (16, 5).

Eniten hylkäyksiä saaneet tuoteryhmät vuosina 2021-2023 olivat riisi (39 hylättyä tuote-erää), tee ja siihen verrattavissa olevat tuotteet (30), passionhedelmä (11), ruohosipuli (9), pavut ja linssit (9) sekä appelsiinit (6).

− Esimerkiksi rusinoista on löydetty jopa 20 eri torjunta-aineen jäämiä samasta erästä. Yksittäisen torjunta-aineen raja-arvo ei ole tuotteessa ylittynyt, mutta kemikaalien määrä on moninkertainen verrattuna muihin tuoteryhmiin, sanoo jaostopäällikkö Suvi Ojanperä.

Torjunta-aineet jaetaan kasvinsuojeluaineisiin ja muihin torjunta-aineisiin. Ne ovat yhdisteitä, joita käytetään suojelemaan kasveja tai kasvituotteita tuhohyönteisiltä tai kasvitaudeilta. Niitä käytetään myös torjumaan rikkakasveja tai vaikuttamaan kasvien ominaisuuksiin.

Kasvinsuojeluaineiden myrkyllisyys vaihtelee yhdisteestä riippuen. Hedelmistä, vihanneksista ja marjoista voi löytyä kasvinsuojeluaineiden jäämiä, ja näille on EU:ssa asetettu yhdistekohtaiset enimmäismäärät.

Lue aiheesta enemmän

Tutustu Tullilaboratorion toimintaan ja elintarvikkeiden tuoteturvallisuustutkimuksiin verkkosivuillamme osoitteessa Etusivu - Tullilaboratorio - Tulli ja Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonta .

Tulli valvoo kaupallisesti maahantuotavien, ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja ns. yhdistelmäelintarvikkeiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta sekä tuoreiden hedelmien ja vihannesten kasvinterveyttä ja kasvisten kaupan pitämisen vaatimusten täyttymistä.

EU:n ulkopuolelta kaupallisesti tuotavien elintarvikkeiden turvallisuutta Tulli valvoo muun muassa torjunta-aineiden osalta. Torjunta-aineet ovat moninainen joukko yhdisteitä, joita käytetään suojelemaan kasveja tai kasvituotteita tuhohyönteisiltä tai kasvitaudeilta. Vuosittain noin 3–6 prosenttia tutkituista näytteistä sisältää jäämiä yli asetetun sallitun enimmäismäärän. Valvontanäytteet tutkitaan Tullilaboratoriossa, ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti esimerkiksi Ruokavirastolle, maa- ja metsätalousministeriölle ja EU-komissiolle.

Elintarvikkeiden lisäksi Tulli valvoo Suomeen tuotavien kulutustavaroiden tuoteturvallisuutta.

Aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia: Kuvamateriaali Tullin mediatiedote 29.5.2024