Muistutuskutsu medialle: Tervetuloa SUPEFINNS-tapahtumaan keskiviikkona 5.6.2024

Kasvu Openin ja Nordean SUPERFINNS-ohjelma on kansainvälisen läpimurron kynnyksellä oleville pk-yrityksille. Ohjelmaan valittiin tänä vuonna 14 yritystä. Kasvu Open, Nordea ja ohjelman partnerit jakavat SUPERFINN of the year -tunnustuksen ohjelman lupaavimmalle kansainväliselle menestyjälle.

Yritykset ja partnerit ovat tavattavissa akkreditoituneille median edustajille 5.6.2024 klo 13:00-17:00, Maria 01, Helsinki. Muista ilmoittautua ennakkoon!

Ohjelman partnerit ovat:

Voima Ventures,

Kovanen Capital,

Nordic Foodtech VC,

Saari Partners,

Vendep Capital,

Bocap,

bisnesenkeli Ali Omar.

Tittelistä kisaavat:

Appmore, Espoo

BoxBox Technologies, Espoo

Chipmetrics, Joensuu

Clevenio, Jyväskylä

Diffo Solutions, Oulu

FinanceKey, Helsinki

Kamerastore.com, Tampere

Medicubex, Helsinki

Moi Panda, Espoo

QOCO Systems, Espoo

RAULI, Riihimäki

San Francisco Agency, Helsinki

SFTec, Oulu

Soletair Power, Lappeenranta

TAPAHTUMAN OHJELMA

13:00 Tervetuloa

13:15 SUPERFINNS-yritykset pitchaavat

15:45 SUPERFINN of the Year -julkistus

16:00 Verkostoitumista ja mahdollisuus haastatteluille

LISÄTIEDOT JA MEDIA

Inka Hyvönen

Kasvu Open

+358 50 570 3500

inka.hyvonen@kasvuopen.fi