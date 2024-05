Systemaattinen työ asiakas- ja henkilöstökokemuksen parantamiseksi tuotti tulosta vuonna 2023

”On mukava nähdä, että työ tuottaa tulosta. Terawattin tehtävä on auttaa asiakkaitamme onnistumaan, mikä tarkoittaa, että laadusta emme voi tinkiä. Parasta laatua voimme tarjota pitämällä työntekijöistämme huolta, sillä tiedämme henkilöstökokemuksen vaikuttavan suoraan asiakaskokemukseen. Haluankin kiittää koko henkilöstöä sitoutumisesta sekä yrittäjämäisestä asenteesta. Kiitos myös asiakkaillemme luottamuksesta”, toteaa Terawattin toimitusjohtaja Lasse Impiö.

Markkinaympäristö nopeassa muutoksessa

Vuonna 2022 alkanut asuntorakentamisen hiljeneminen on vaikuttanut myös Terawattin asiakkaisiin, ja uudet asuntoaloitukset ovat olleet vähäisiä. ”Olemme kyenneet muuttamaan painopistettämme kohti erilaisia toimitilahankkeita, joissa olemme saaneet merkittäviä onnistumisia, kuten Onnisen uuden logistiikkakeskuksen sähköurakan Hyvinkäällä. Keskeistä muutoksen onnistumisessa on, että olemme kyenneet tarjoamaan asiakkaillemme apua hankekehitys- ja suunnittelupöydältä alkaen”, toteaa Impiö.

Kokoluokassaan Onnisen logistiikkakeskus ”Onnela” on omissa sfääreissään: lattiapinta-alaa on huimat 80 000 m2 ja hanke valmistuu vuoden 2025 lopussa. ”Hanke on hyvä osoitus siitä, että meihin luotetaan. Kykenemme toteuttamaan valtakunnallisella tasolla merkittäviä ja laajoja hankkeita”, Impiö kommentoi.

Sähköistyminen ja vihreä siirtymä luovat mahdollisuuksia tulevaisuudessa

Terawatt ennakoi asuntorakentamisen pysyvän edelleen matalalla tasolla vuosina 2024 ja 2025.

Erikoistuminen toimitilahankkeisiin, kuten vaativien logistiikkakeskuksien sähköurakointiin, ovat mahdollistamassa kannattavaa kasvua vuonna 2024. Myös linjasaneerauksien sähköurakointi, sekä kasvussa olevat taloyhtiöiden energiaremontit ovat tärkeä osa tulevan vuoden tulosta.

Vuonna 2023 alkaneet panostukset aurinkovoiman ja energian varastointiratkaisujen urakointiin näkyvät jo tilauskirjoissa.

”Terawatt on mukana rakentamassa yhtä Suomen suurimmista aurinkovoimaloista Utajärvelle. Puiston rakennuttaa Skarta Energy Oy. Tavoitteenamme on olla varteenotettava kumppani suurien aurinkovoimahankkeiden sähköurakointiin, ja tähän meillä on hyvät edellytykset”, toteaa yhtiön tekninen johtaja, perustajaosakas Hannes Kokko.

Laatu ja vastuullisuus keskiössä vuonna 2024

Vuosi 2024 on Terawattille juhlavuosi, sillä yhtiö täyttää 20 vuotta. Vuoden teemaksi Terawatt on valinnut tavoitteen olla ”ketterästi laadukas”.

”Tulemme vuoden aikana panostamaan voimakkaasti laadunhallintaan sekä vastuullisuustyöhön. Pääurakoitsijakumppanimme ovat vastuullisuusteeman kanssa jo pitkällä, ja haluamme osaltamme olla rakentamassa kestävämpää huomista”, toteaa Impiö.

Avainluvut 2023

Liikevaihto 19,9 M€ (+33,7%)

Liikevoitto 1,74 M€ (9 %)

Henkilöstö: 94 henkilöä

e-NPS 62

NPS 78