EU-vaalit 2024: käytännön tietoa medialle

Ensimmäinen arvio uuden parlamentin kokoonpanosta julkaistaan noin klo 21.30 (Suomen aikaa) mennessä

Alustavia tuloksia odotetaan noin klo 00.30 (Suomen aikaa) mennessä

Vaali-illan aikana ryhmänjohtajat ja kärkiehdokkaat puhuvat medialle

Päivittäisiä mediabriiffauksia 6.6.–10.6.

Tärkein tapahtuma on vaali-ilta sunnuntaina 9.6., jolloin alustavat vaalitulokset julkaistaan, mutta media on tervetullut parlamentin tiloihin myös edeltävinä päivinä ja maanantaina 10.6.

Päivittäisiä briiffauksia vaalien ympärillä

Parlamentin lehdistöpalvelu järjestää off-the-record-mediabriiffauksia, joihin voi osallistua paikan päällä tai Interaction kautta etänä, Euroopan parlamentin vaalien taustoittamiseksi ja muun hyödyllisen tiedon jakamiseksi.

Vaaleja edeltävissä tilaisuuksissa toimittajille kerrotaan esimerkiksi, miten parlamentti luo alustavat ennusteet tuloksista, miten vaalien oikeudenmukaisuus varmistetaan ja mitä tapahtuu niiden jälkeen. Lisäksi briiffauksissa käsitellään avoimia lainsäädäntöehdotuksia ja laajemmin siirtymää vaalikaudelta toiselle, Euroopan komission puheenjohtajan hyväksymisäänestystä ja seuraavan komission nimittämismenettelyä.

Briiffausten aikataulu:

- To 6.6. klo 12 Suomen aikaa: EU-vaalit lyhyesti

- Pe 7.6. klo 12 Suomen aikaa: Tietoa Euroopan parlamentista

- La 8.6. klo 12 Suomen aikaa: Vaali-illan kulku

- Su 9.6. klo 12 Suomen aikaa: Tietoa Euroopan parlamentista ja vaali-illan kulku (vain paikan päällä osallistuville)

- Samana päivänä klo 18.30 Suomen aikaa: viime hetken briiffaus vaali-illasta (on-the-record)

- Ma 10.6. klo 12: Alustavat vaalitulokset ja seuraavat vaiheet (vain paikan päällä osallistuville)

Alustavia tuloksia julkaistaan sunnuntaina 9.6.

Alustavia Euroopan-laajuisia tuloksia voidaan julkaista klo 00 jälkeen Suomen aikaa, kun viimeiset äänestyspaikat (Italiassa) ovat sulkeutuneet. Tätä ennen parlamentti julkaisee arvioita, jotka perustuvat gallupeihin ja vaalikyselyihin.

Vaali-iltana Brysselin täysistuntosalista tulee lehdistötila, jonka lavalla jaetaan ajankohtaista tietoa ja johon sijoitetaan TV-kameroita. Paikalle pääsevät vain akkreditoidut median edustajat ja parlamentin henkilökunta. Lisäksi AV-median standup-kuvauspaikkoja on myös Karamanlis-kulkusillalla (VoxBox-studion lähellä) ja ulkona rue Wiertz -kadulla.

Vaali-iltaa seurataan EbS:n livelähetyksessä ja striiminä parlamentin multimediakeskuksessa klo 18.30 alkaen. Tässä alustava aikataulu:



- ensimmäiset arviot tuloksista (osasta jäsenmaita) julkaistaan noin 19.15 Suomen aikaa

- ensimmäinen ennuste parlamentin paikkajaosta, joka perustuu kansallisiin arvioihin ja gallupeihin ennen vaaleja, julkaistaan 21.15–21.30 Suomen aikaa (arvioitu aika)

- toinen ennuste paikkajaosta, joka sisältää alustavia tuloksia osasta EU-maita ja arvioita lopuista, julkaistaan 00.15–00.30 Suomen aikaa (arvioitu aika)



Ennustetta päivitetään tämän jälkeen sitä mukaa, kun eri maiden viranomaisilta saadaan lisätietoa. Viimeinen päivitys on tarkoitus julkaista aamuyöllä klo 02.00 Suomen aikaa.

Tarkempi aikataulu arvioien ja alustavien tulosten julkaisusta julkaistaan lähipäivinä.

Kaikki data on nähtävissä vaalitulossivustolla.

Illan aikana parlamentin poliittisten ryhmien johtajat ja vaalien kärkiehdokkaat puhuvat medialle Brysselissä. Ryhmien tiedottajat voivat myös vastata toimittajien kysymyksiin ja välittää haastattelupyyntöjä. Heidän yhteystietonsa ovat täällä.

Maakohtaiset vaalitiedot

Täältä löydät kutakin maata koskevaa tietoa EU-vaaleista, ehdokkaista ja aiempien vaalien tuloksista.

Akkreditointi ja pääsy vaali-iltaan

Parlamentin vaali-iltaan pääsevät kaikki EU:n toimielinten akkreditoimat tiedotusvälineet ja vuoden voimassa olevan parlamentin mediakortin haltijat näyttämällä korttiaan. Vaali-iltaa varten ei tarvitse pyytää erillistä akkreditointia.

Jos muut toimittajat haluavat olla läsnä vaali-iltana, heidän tulee tehdä pyyntö verkossa akkreditointijärjestelmän (JOUREG) kautta. Jos heillä on jo parlamentin mediakortti, se aktivoituu automaattisesti heti, kun se on hyväksytty rekisteröintiportaalissa. Jos heillä ei ole parlamentin mediakorttia, he voivat pyytää sitä JOUREG‑järjestelmän kautta. Kun pyyntö on hyväksytty, kortin voi noutaa 6.‑9. kesäkuuta akkreditointikeskuksesta, joka sijaitsee parlamentin edessä (Esplanade Solidarność, toimisto 01F035).

Istuntosalista käsin työskentely on mahdollista vain toimittajille, jotka ovat varanneet paikan sieltä. Myös istuntosalin edessä oleva kokoushuone (Spaak 3C050) ja tavalliset median työtilat Spaak-rakennuksen pohjakerroksessa ovat toimittajien käytössä.

Lisätietoa