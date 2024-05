Evidensia avaa eläinklinikan Kokkolaan

Kokkolan seutu on vahvassa kasvussa. Kaupungin lupaavat kehitysnäkymät ja monipuolinen elinkeinorakenne on houkutteleva ympäristö. Kokkolan seudulla eläinlääkintäpalveluille on tällä hetkellä enemmän kysyntää kuin alueelta nykyisellään löytyy tarjontaa.

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK on ollut mukana edesauttamassa eläinlääkäripalveluita tarjoavan Evidensian sijoittumista Kokkolaan.

- Evidensia täydentää alueen eläinlääkinnän palveluja erityisesti pieneläinten ja lemmikkien osalta. Klinikka tulee sijoittumaan kanta-Kokkolan alueelle, toteaa KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen.

- Klinikka avaa ovensa tammikuussa. Klinikka on hyvin varusteltu, 500 neliömetrin laajuinen yleisklinikka, josta löytyy laboratorio, röntgenkuvaus, ultraäänitutkimuspalvelut sekä moderni leikkaussali, kertoo Evidensian yhteiskuntasuhdejohtaja Anssi Tast.

Klinikka aloittaa kahden eläinlääkärin ja neljän hoitajan voimin. Tavoitteena on myöhemmin kasvattaa eläinlääkärien määrä kuuteen ja hoitajien määrä kahdeksaan. Hankkeen rakennuslupa jätetään kesäkuussa ja tilojen remontointi kestää arviolta neljä kuukautta.

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Antti Kuosmanen, Evidensia, 050 428 1232, antti.kuosmanen@evidensia.fi Yhteiskuntasuhdejohtaja Anssi Tast, Evidensia, 040 065 4105, anssi.tast@evidensia.fi Toimitusjohtaja Timo Lahtinen, Kokkolan seudun kehitys Oy Kosek, 050 420 7722 timo.lahtinen@kosek.fi