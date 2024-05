Kangasniemen kaukolämpölaitosta modernisoidaan - teho kasvaa ja päästöt vähenevät

Kaukolämpöä tuotetaan Kangasniemellä nykyisin noin 80 prosenttisesti metsähakkeella ja palaturpeella. Lisäksi talviaikaan pakkaskeleillä kasvaneeseen lämmön tarpeeseen lämmöntuotannossa käytetään polttoaineena kevytpolttoöljyä. Öljyä on jouduttu käyttämään myös kesäkaudella KPA-kattilan ollessa pois käytöstä. KPA-kattilassa ei voida polttaa ”liian pientä tulta”, joka vastaisi kesäajan pienempää lämmöntarvetta. Kattilalaitoksen peruskunnostuksessa ja modernisoinnilla pyritään tehostamaan biolämmöntuotantoa, jolloin kovilla pakkasilla tai kesäkaudella ei tarvita öljyä.

Yhteistyökumppanina peruskunnostuksessa ja laajennuksessa toimii Termode Oy. Kunnostuksen yhteydessä kasvatetaan KPA-kattilan polttotehoa sekä asennetaan laitokselle sähkökattila. Lisäksi laitokselle asennetaan savukaasupesuri, jolla KPA-kattilan kuumista ja kosteista savukaasuista otetaan talteen energia, joka hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Savukaasupesurin avulla päästöjä minimoidaan ja lisätään laitoksen energiatehokkuutta. Savukaasupesuri pystyy tuottamaan noin 15 prosenttia Kangasniemen lämmöntarpeesta. Savukaasupesurin toimittaa Condens Heat Recovery Oy.

”Tämä investointi on monessakin mielessä pelkkää voittoa. Sähkökattilan ansiosta ei enää tarvitse käyttää öljyä lämmöntuotantoon kesäkaudella, jolloin KPA-kattila ei ole käytettävissä. Savukaasupesuri estää hukkalämmön karkaamisen harakoille vähentäen polttoaineen tarvetta. Voimme näin kamppailla energiahintojen nousua vastaan, ja samalla päästä ympäristötavoitteisiimme”, iloitsee Lempeä Lämmön tuotantopäällikkö Harri Karhu.



Kangasniemi 2024 -projekti etenee ripeällä aikataululla. Kangasniemen laitoksella työt aloitettiin huhtikuussa perustusten tekemisellä ja uusittavien laitteiden purkamisella sekä sähkökattilan asennuksella. Tavoitteena on saada sähkökattila toimintakuntoiseksi kesälle 2024 ja koko projekti käyttövalmiiksi syys-lokakuussa. Uudistettu kaukolämpölaitos on tarkoitus ottaa uudelleen tuotantokäyttöön loppusyksystä.