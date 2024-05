SDP:n Nasima Razmyar: Ulkoministeri Valtosen toimettomuus Vilénin tapauksessa voidaan tulkita hiljaisena hyväksyntänä

Häirinnästä syytetty Suomen Ottawan-suurlähettiläs Jari Vilén pysyy tehtävässään kesäkuun loppuun asti. Suurlähettilästä ei ole pidätetty virasta tai siirretty Suomeen, vaikka mediatietojen mukaan selvitys asiasta on jo tehty. SDP:n Razmyar pitää ulkoministeriön ja sitä johtavan ministeri Valtosen toimintaa erikoisena.

- Ulkopuolisin silmin näyttää hyvin valitettavalta, että ministeri ei ole toiminut asiassa nopeammin ja suurlähetystön työntekijät joutuvat venymään asiassa, Razmyar sanoo.

Razmyarin mukaan on käynyt selväksi, että Valtonen katsoo puoluetoverinsa käytöstä läpi sormien.

- Valtosen johtaman ministeriön toiminta on ollut todella hidasta. Koko prosessi lähtien selvitysryhmän lähettämistä Ottawaan on vaikuttanut huonosti johdetulta. Valtiollisella työnantajalla on velvollisuus toimia asiassa esimerkillisesti, eikä toisinpäin. Tilanne junnaa paikallaan, vaikka kyseessä on vakava työsuojeluasia. Kukaan ei kyseenalaista virkamiesoikeudellisen prosessin tärkeyttä, mutta ministeriön ja ministerin toiminta asiassa näyttää enemmän jahkailulta. Tässä asiassa olisi mahdollisuus toimia sekä juridisesti että moraalisesti oikein, sanoo Razmyar.

- Nyt tarvitaan ryhtiä. Ulkoministeriön ympärillä on vellonut viime aikoina niin paljon, että nyt olisi varmasti parhainta, että ministeri takaa avoimen ja luottamusta herättävän työilmapiirin ja huolehtii alaistensa työhyvinvoinnista, päättää Razmyar.