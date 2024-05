Suomen suurin hotelli on valmistunut – AVIA Real Estate luovutti kokonaisuuden operaattorille

AVIA Real Estaten kehittämä ja omistama hotellikokonaisuus on osa pitkäjänteistä työtä lentokenttäkaupungin kehittämisessä. Yrityksen toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen kertoo, että hotellin sijainti on ylivoimainen, ja se palvelee matkailijoiden lisäksi Aviapoliksen yrityksiä.

- Hotellista on suora sisäyhteys terminaaliin sekä lentokentän juna-asemalle. Kokonaisuudessa on 716 huonetta ja useita ravintoloita sekä lukuisia kansainvälisen mittapuun kokous- ja konferenssitiloja, joista on puutetta sekä Vantaalla että koko pääkaupunkiseudulla. 12:nnen kerroksen cocktailbaarista povataan uutta elämyskohdetta, jonne kannattaa tulla vierailemaan kauempaakin ihastelemaan ainutlaatuisia näköaloja juoman tai ruuan parissa.

Pitkänen on tyytyväinen, että suurhanke on saatu maaliin.

- Tämä on alueen toiseksi suurin investointi heti terminaalin jälkeen. On ollut todella innostavaa olla viemässä näin merkittävän kokoluokan hotellihanketta eteenpäin. Matkan varrelle on mahtunut valtavasti onnistumisia, mutta myös paljon haasteita. Projektin aloitus viivästyi koronan takia, ja koko Eurooppaa koskettaneet kriisit ovat vaikuttaneet myös meidän projektiimme.

Omat haasteensa projektiin toi hotellin rakentaminen kiireisen lentokenttäalueen ytimeen. Lisäksi hotellin tontin alla sijaitsee kehäradan jatkuvasti toiminnassa ollut juna-asema. Hotellihankkeen projektipäällikkö Tuomas Taskula kertoo, että projektin aikana on tullut tutuiksi lentokenttäalueella toimimisen erityispiirteet ja rajoitukset.

- Kiinteistön tilavuus maksimoitiin ja esimerkiksi vesikaton harjarakenne muotoiltiin kaltevaksi niin, että se myötäilee kiitotieltä vinossa kulmassa nousevaa lentoesterajapintaa.

AVIA Real Estate ja Skanska allekirjoittivat hotellin urakkasopimuksen kesäkuussa 2021, ja rakennustyöt alkoivat saman vuoden lokakuussa. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto SARC.

