SDP:n Elisa Gebhard vaatii Petteri Orpolta toimia transvihaan puuttumiseksi

- Kyse on avoimen transvihamielisestä aloitteesta. On vakavaa, että tällaista politiikkaa tehdään hallituspuolueen riveistä käsin, Gebhard toteaa.

Lääketieteellinen sukupuolenkorjaus on kriittisen tärkeä asia sitä tarvitseville. Hoitoihin pääsy julkisen terveydenhuollon kautta on keskeinen osa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista Suomessa. Perussuomalaisten kansanedustajan ehdotus siirtää nämä palvelut yksityiseen terveydenhuoltoon vaarantaisi täysin palvelujen saavutettavuuden.



Gebhard toteaa, että on ehdottoman tärkeää, että hallituspuolueet sitoutuvat kaikkien ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun ja vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseen. Garedewin aloite on suora hyökkäys transsukupuolisten ihmisten oikeuksia vastaan.

- Vaadin pääministeri Petteri Orpolta vastausta siihen, hyväksyvätkö he tämän kaltaisen transvihamielisen politiikan. Katsooko kokoomus jälleen läpi sormien, kun hallituspuolueissa ratsastetaan syrjivillä ulostuloilla, Gebhard kysyy.