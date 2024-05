Fernanda Melchorin Paratiisille myönnettiin Jarl Hellemann -palkinto

Meksikolainen Fernanda Melchor on eteläamerikkalaisen nykykirjallisuuden tunnetuimpia nimiä. Paratiisi kuvaa kaunistelematta väkivallan ja eriarvoisuuden sävyttämää nyky-Meksikoa. Raadin mielestä "Emmi Ketosen suomennos tavoittaa taitavasti pienoisromaanin kerronnan vimmaisuuden. Paratiisissa tulevaisuuden unelmat muuttuvat fantasioiksi ja väkivallaksi. Kirja on vaikuttava kuvaus siitä, mitä voi tapahtua luokkaerojen ja osattomuuden kasvaessa."

Helsingin Sanomien haastattelussa Melchor kertoo haluavansa varta vasten kirjoittaa yhteiskunnan varjopuolista, myös hirveistä ihmisistä.

”Me kaikki kykenemme hirveyksiin. Siksi romaanissani kukaan ei ole pelkästään hyvä ja puhdas. Meidän on aina helpompi nähdä pimeys toisissa ihmisissä kuin itsessämme. Olisi kuitenkin tärkeää tunnistaa myös itsessä oleva pimeä”, Fernanda Melchor muistuttaa.

Samalla lailla myös Paratiisi-romaanin henkilöhahmot ovat rikkinäisiä.

Melchorin romaaneja on verrattu Gabriel García Márquezin kirjoihin. Melchoria edeltäneiden sukupolvien kirjailijat irtisanoutuivat 1960-luvun kirjallisuusbuumin teoksista, mutta Melchor ajattelee toisin.



”Kasvoin lukemalla García Márquezia ja Isabel Allendea”, Melchor kertoo Helsingin Sanomille. ”Haluan antaa äänen lähelläni oleville ihmisille, kertoa maailmasta heidän äänellään ja kielellään, heidän korkeudeltaan.”

Fernanda Melchor: Paratiisi

Paratiisi on saatavilla painettuna sekä e-kirjana.



Kirjan on suomentanut Emmi Ketonen. Jarl Hellemann -palkinnon arvo on 5000 euroa, joka jaetaan kirjojen suomentajien Ketosen ja Ville Keynäksen kesken.

Fernanda Melchorin palkinnot:

