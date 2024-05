SuPerin uudeksi varapuheenjohtajaksi on valittu Harri Järvelin

Harri Järvelin on perushoitaja ja työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella Taysin Munuaiskeskuksessa. Hän toimii pääluottamusmiehenä ja on ammattiosaston sihteeri. Lisäksi hän on toiminut SuPerin hallituksen varajäsenenä.

Liiton varapuheenjohtajaksi olivat ehdolla myös Anne Heiskanen ja Hanna Jokinen.

SuPerin puheenjohtajaksi valittiin Päivi Inberg.

Lisätietoa:

varapuheenjohtaja Harri Järvelin, p. 040 020 1564

tiedotuspäällikkö va. viestintäjohtaja Sari Tirronen, p. 050 385 8043