Meri-Rastilan uudistuminen etenee - katusuunnitelmat ja Haruspuiston puistosuunnitelma nyt kommentoitavana

Uimakausi alkaa – suurimmalla osalla uimarannoista uidaan hyvälaatuisessa vedessä 29.5.2024 12:55:48 EEST | Tiedote

Suurimmalla osalla Helsingin uimarannoista vedenlaatu on hyvä, vain Vantaanjoen varren uimarannoilla on uinninrajoituksia uimakaudella 2024. Palettilammen uusi uimaranta on suunniteltu avattavan tänä kesänä. Uimarantojen vedenlaatua valvotaan säännöllisesti läpi kesän. Rantapelastajat päivystävät uimarannoilla 3.6.−11.8.2024.