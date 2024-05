Tietoa seksuaaliväkivallan ehkäisystä tuodaan Turun ravintoloihin: biletys on OK, seksuaalinen häirintä ei

Tyks Seri-tukikeskus on yhdessä Turun alueen seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmän (SEVE:n) kanssa jalkautumassa Turun yöravintoloihin 5.6.2024 aloittaaksensa yhteistyötä turvallisemman bilettämisen puolesta. He tarjoavat ravintoloille tietoa ja keinoa puuttua tilanteisiin, joissa on ilmennyt seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa ja ohjaavat avun tarvitsijoita tuen piiriin.