Helsingin kaupunginvaltuuston entisen puheenjohtajan Tuuli Kousan muotokuva paljastettiin

Tuuli Kousa toimi Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2017–2019. Kousan puheenjohtajakaudella Helsinki uudisti johtamisjärjestelmänsä ja siirtyi pormestarimalliin. Kousan kaudella Helsinki myös johti suurten kaupunkien verkostoitumista ja kaupunkien äänen vahvistumista Suomen politiikassa.

– Oli kunnia saada toimia kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ensin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja myöhemmin pormestari Jan Vapaavuoren kanssa läpi historiallisen johtamisjärjestelmäuudistuksen. Valtuusto edusti muutoksessa jatkuvuutta. Puheenjohtajakauteni aikana näimme kaupunkien vallan kasvavan ja Helsinki vahvisti edunvalvontaansa esimerkiksi sote-asioissa, Kousa kertoo.

Kousa valittiin kaupunginvaltuustoon ensimmäisen kerran vuonna 2009, sekä uudelleen vuosina 2013 ja 2017. Lisäksi Kousa on ollut muun muassa kaupunginhallituksen jäsen vuosina 2013–2014, terveyslautakunnan jäsenenä vuosina 2009–2012 sekä toiminut kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana vuosina 2013–2017.

Muotokuva on osa pitkää muotokuvien perinnettä

Kousan muotokuvan on tehnyt kuvataiteilija Hannaleena Heiska. Heiska on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2006 ja työskentelee monialaisesti maalauksen, piirustuksen, liikkuvan kuvan ja performanssin parissa. Heiska on vuoden 2011 Ars Fennica -ehdokas.

– Pidän tavattoman arvokkaana, että kaupunki vaalii muotokuvaperinnettä ja on hienoa päästä osaksi tätä jatkumoa. Olen seurannut Hannaleena Heiskan taitelijauraa pitkään ja arvostan hänen monialaisuuttaan sekä tapaa, jolla hän maalauksissaan kerroksellisesti yhdistää eri vivahteita, sanoo Kousa.

– Oli merkityksellistä saada tehdä Tuuli Kousan muotokuva ja samalla tulla osaksi Helsingin kaupungin muotokuvatraditiota. Tuulissa ihailen erityisesti hänen syvällistä kiinnostustaan nykytanssiin ja kuvataiteeseen, Heiska kertoo.

Kousan muotokuva sijoitetaan kaupunginvaltuustosalin lämpiöön, aiempien valtuuston puheenjohtajien muotokuvien viereen.

Muotokuvaperinne juontaa juurensa 1700-luvulle

Helsingin kaupunginjohtajien ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajien muotokuvaperinne ulottuu 1700-luvun lopulle saakka. Muotokuvakokoelman vanhin teos on taiteilija Nils Schillmarkin maalaus kunnallispormestari Anders Byströmistä vuodelta 1780. Kokoelman tunnetuimpia lienee Albert Edelfeltin maalaama muotokuva Helsingin ensimmäisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta Leo Mechelinistä vuodelta 1901.

Valtuuston puheenjohtajista alettiin maalauttaa muotokuvia systemaattisemmin kuitenkin vasta 1930-luvulla. Kaupungintalon muotokuvakokoelmassa on kaupunginjohtajien muotokuvat mukaan luettuna yli 60 teosta. Nykyään muotokuvan kohde saa valita teoksen taiteilijan.